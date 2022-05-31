Kripto paralarda yükseliş tuzak olabilir!



Kripto para birimlerinde son haftalarda görülen satış rüzgarı geçtiğimiz gün son buldu. Terra ekosisteminin iki kripto parası LUNA ve UST’nin çökmesiyle birlikte dijital varlık piyasası ağır yara almıştı.

UST’nin 1 dolar sabitliği kaybetmesi ve LUNA Vakfı’nın elinde tuttuğu Bitcoin rezervlerini satmasıyla Bitcoin 26 bin 700 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Buna karşılık olarak UST, 1 dolara ulaşamazken Vakıf rekor miktarda LUNA arzı gerçekleştirmiş ve bu durum LUNA’nın fiyatının sıfırlanmasına sebep olmuştu.

YENİ LUNA’LAR PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü LUNA’da önemli bir güncelleştirme yaşandı. LUNA yeni bir blockchain ağı üzerinde kripto para borsalarında listelenmeye başlandı. Eski LUNA’lar LUNC (Luna Classic) olarak piyasada işlem görürken, yeni LUNA’lar ise (LUNA) koduyla borsalardaki yerini aldı.

YENİ LUNA’NIN FİYATI UÇUŞA GEÇTİ

Kripto para borsalarında 5 dolar seviyesi civarında listelenen LUNA kısa süre içerisinde sert yükseliş kaydetti. Yeni LUNA’lara talebin artmasıyla birlikte Huobi borsasında fiyat neredeyse 12 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Okex borsasında işlem gören LUNA’nın fiyatı 12.50 dolara kadar yükselirken, KuCoin borsasında LUNA, 10 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

ESKİ LUNA’LAR HALA ÇÖP SEVİYESİNDE

Öte yandan yeni LUNA’lar piyasada yükseliş kaydederken, eski LUNA fiyatı halen çöp seviyesinde bulunuyor. An itibarıyla LUNC 0.00011835’ten işlem görüyor.

BITCOIN’DE SERT HAREKET

Geçtiğimiz güne 29 bin 400 dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin saat 23.00 sularında ani bir yükseliş kaydetti. Bitcoin, 32 bin 222 dolara kadar primlendi. Lider coin günlük yüzde 7.69 oranında yükseldi. Bitcoin bugün 31 bin 446 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ETHEREUM, 2 BİN DOLARA DOKUNDU

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum geçtiğimiz gün yüzde 10’dan fazla artarak 2013 dolara yükseldi. Kritik seviyeyi gördükten sonra burada tutunamayan Ethereum şu dakikalarda 1965 dolar seviyesinde bulunuyor.

KRİPTO PARALARDA EN KÖTÜSÜ GERİDE Mİ KALDI?

Özellikle LUNA ve UST coinlerdeki çöküşün geride kalması, Luna Vakfı’nın güncelleme getirmesiyle yeni LUNA’ların piyasaya sürülmesi kripto para piyasasındaki türbülansın hafiflemesine yol açtı. Bu gelişmeyle birlikte dijital varlıklarda toparlanma eğilimi hız kazandı. Ancak yatırımcıların yüksek volatilitenin olduğu ortamda işlem yaparken daha dikkatli davranması öneriliyor.