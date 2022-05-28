Kripto paralarda yeni kriz! Ethereum’da yapılan hata piyasaları altüst etti

Covid-19 pandemisi ve dünya genelinde artan enflasyon oranları karşısında merkez bankalarının faiz artırım hamleleri kripto paralarını derinden sarstı. Terra ve LUNA coinin çöküşünün ardından şimdi de Ethereum’da kriz patlak verdi. Kripto paraların 2. En büyük kripto parası olan Ethereum’da yaşanan ağır hata ‘Güvenilirlik’ açısında piyasalara ikinci darbeyi vurdu.

TERRA VE LUNA'DA NE OLMUŞTU?

Piyasanın en güçlü birimlerinden ve 'Güvenilir' olarak adlanlandırılan ABD Doları'na endeksli TerraUSD (UST) stabil coininde yaşanan kriz kripto para piyasasını derinden sarsmış, 1 dolar civarında seyretmesi gereken UST 22 centin altına gerilerken, piyasanın 10 büyük biriminde yer alan Terra LUNA coin ise yüzde 99.9 eriyerek adeta buhar olmuştu.

BİTCOİN 24 BİN DOLARI GÖRDÜ

Bu durum ayı piyasasında yer alan Bitcoin ve kripto paralara adeta kabusu yaşattı. En büyük hacimli birim kripto para Bitcoin, tarihi zirve seviyesine göre yüzde 64 eriyerek destekleri tek tek aşağı yönlü kırdı ve 24.500 (BTC7BUSD) dolara kadar çekildi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLERİN ARASINA GİRDİ

Aradan günler geçmesine rağmen kripto paralarda dalgalı seyir sürüyor. Yüksek enflasyon ve faiz ortamına ilişkin endişelerin yanı sıra sabit coinlerdeki istikrarsızlığın sıçraması ile kripto piyasalardaki kayıplar sürerken, son 7 haftada Bitcoin'in fiyatı yüzde 40'a yakın, Ethereum'un fiyatı yüzde 45 geriledi.

TERRA LUNA COİN SONRASI ETHEREUM'DAKİ HATA ENDİŞELERİ ARTIRDI

Merkeziyetsiz finans olarak adlandırılan De-Fi sisteminin bir parçası olan TerraUSD stabil coininde yaşanan çöküş kripto paralara derin yara açtı. Terra yetkililerinin yeni bir block zincir ile yeniden hayata geçirme planları kripto para piyasasını ikna etmişe benzemiyor. Bunun yanında Ethereum'u (ETH) daha verilmi hale getirecek süreçte yaşanan hatalar kripto para piyasasında endişeleri körükledi.

Nitekim Ethereum, Asya piyasasında yüzde 5,3 değer kaybederek 1729 dolara çekildi. Böylelikle ikinci en büyük kripto paranın bu yıl için değer kaybı da yüzde 53'e ulaştı.

Büyük çöküş sonrası gelen tepki alımlarıyla 30 bin dolar düzeyinde kalmaya çalışan Bitcoin'de ise düşüş 28 bin dolar düzeyinde son buldu. BTC'deki bu düşüş diğer coinlere göre daha sınırlı kaldı.

ETHEREUM'DAKİ BU HATA İLK DEĞİL

Ethereum'da geçmişte yine benzer hatalar görülmüştü. Ajanslar "Ethereum'da yazılım skandalı" olarak duyurmuş, bu büyük coinin zincirinde yer alan birçok token da düşüşten nasibini almıştı.

KRİPTO PARALAR ÖNGÖRÜLEMİYOR

Uzmanlar, kripto para piyasasının önemli bir parçası olan stabil coin TerraUSD'deki çöküşünün ve büyük coin diye adlandırılan birçok coinde yer alan yazılımsal hataların tüm sektör üzerinde hala öngörülemeyen etkilere sahip olduğunu vurguladı.

DÜZENLEYİCİ MEKANİZMA OLMADAN 'GÜVEN'

SORGULANACAKTIR Yüksek enflasyon ve faiz ortamı nedeniyle riskli varlıklardan kaçışın arttığı bir ortamda kripto paralara yönelik güvenin sorgulanmasının piyasadaki oynaklığı artırdığını vurgulayan uzmanlar, istikrarsızlığın giderilmesi açısından net bir düzenleyici mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.