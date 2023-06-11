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Ekonomi Kripto paralarda 'SEC' etkisi devam ediyor
Ekonomi

Kripto paralarda 'SEC' etkisi devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-06-11 03:31:00 -
Kripto paralarda 'SEC' etkisi devam ediyor

SEC'in dünyanın en büyük iki borsasına açtığı davalar sonrası kripto para piyasalarında düşüşler sürüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) önde gelen dijital varlık borsalarına yönelik dava açması küçük kripto paralarda ciddi satışa neden oldu. SEC’in borsalara karşı aldığı eylemlerin yatırımcıları endişelendirdiği ve son satış dalgasına neden olduğu değerlendiriliyor.

Bloomberg'ün haberine göre, Solana, Cardano ve Avalanche’nin de aralarında olduğu kripto paralar cumartesi günü yüzdelik bazda çift haneli düşüşler kaydetti. En büyük iki dijital varlık olan Bitcoin ve Ether’de ise düşüşler yüzde 3’ü geçti.

SEC bu haftanın başlarında, sektörün en büyük ticaret platformu olan Binance Holdings Ltd. ve ABD'nin en büyük borsası Coinbase Global aleyhine dava açarak kripto sektörüne çifte darbe indirmişti.

'Hayal kırıklığı' olarak nitelendiriliyor

SEC, başvurusunda Binance ve kurucusu Changpeng "CZ" Zhao'yu müşteri fonlarını yanlış kullanmak, yatırımcıları ve düzenleyicileri yanıltmak ve menkul kıymetler kurallarını çiğnemekle suçlamıştı.

Binance, konuyu çözmek için kurumla iyi niyetli müzakerelerde bulunduğunu söylerken SEC eylemini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, platformunu "güçlü bir şekilde" savunmayı planladığını söyledi.
Coinbase de, SEC'in yasa dışı bir borsa yürüttüğü iddiasına itiraz ederek yasal mücadeleyi Yargıtay'a kadar götürmeye hazır olduğunu söyledi.
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Davaların bir parçası olarak, aralarında Binance'in BNB'si, Cardano'nun ADA'sı ve Solana'nın SOL'unun da olduğu bazı kripto paralar kayıtsız menkul kıymetler olarak belirtildi.

Bu durumun SEC’e ters düşme korkusuyla borsaların söz konusu kripto paraların işlem görmesine izin vermekten çekineceği ve işlem hacmini düşürebileceği değerlenediriliyor.Robinhood Markets Inc., 27 Haziran'dan itibaren Solana, Cardano ve Polygon'un işlemlerine son vereceğini açıkladı.Binance'e karşı güven göstergesi olarak görülebilecek borsanın kripto parası BNB, cumartesi günü yüzde 10’a varan düşüş yaşaması sonrası kayıpların bir kısmını toparladı.

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