Kripto paralara dolar desteği!

Kripto para borsası FTX'in iflasının yarattığı sarsıntının etkisini kaybetmesi, dolardaki zayıflamayla birleşince Bitcoin haftaya yükselişle başladı.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde yüzde 1.8 yükselerek 17.344 dolara çıktı. Ethereum ise yüzde 2.9'luk yükselişle 2.300 doları gördü.

Haber Türk'ten Selim Karahan'ın haberine göre, Binance Coin haftaya yüzde 1.4'lük yükselişle başlarken, Ripple yüzde 0.7, Dogecoin yüzde 1.3, Cardano (ADA) ise yüzde 1.1 değer kazandı.

PİYASALARA POWELL ETKİSİ

Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelenin uzun bir süre daha devam edeceğini belirterek, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir” dedi.

Piyasalar halihazırda aralıkta Fed'in frene basarak 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyordu. Powell'ın son sözlü yönlendirmeleri bu beklentiyi güçlendirdi.

TAHVİL GETİRİLERİ ETKİLEDİ

Powell'ın açıklamaları öncesi 107'nin üzerinde seyreden dolar endeksi bu sabah itibarıyla 104.1 seviyesine kadar geriledi. Bu süreçte ABD 10 yıllık tahvilin getirisi de yüzde 3.78'den yüzde 3.53'e düştü.

Bu düşüşler ABD borsalarında yüzde 2 ila 3 arasında yükselişleri tetiklerken kripto paraların da benzer şekilde yönünü yukarı çevirmesinde katkıda bulundu.

Bunun yanında FTX'in iflasından sonra iflas dalgasının başka hangi borsaları vurabileceği endişesi yatırımcının risk iştahını düşürüyordu. Ancak geçen hafta büyük ölçekli borsalardan herhangi bir olumsuz haber gelmedi. Bu da tam olarak olmasa da güvenin bir nebze artmasını sağladı.