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Ekonomi Kripto para uzmanlarından Elon Musk'a misilleme
Ekonomi

Kripto para uzmanlarından Elon Musk'a misilleme

Açıklamalarıyla kripto paraların değer kazanmasına bazılarının ise değer kaybetmesine sebep olan Elon Musk'a kripto para uzmanlarından misilleme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 20:02:00 -
Kripto para uzmanlarından Elon Musk'a misilleme

Tesla ve Space X Ceo'su Elon Musk'ın kripto para pazarını manipüle ettiğini söyleyen bir grup kripto para uzmanı, yeni bir kripto para geliştirdi ve adını da StopElon (Elon'u Durdur) koydu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla kripto para piyasasını adeta yönlendiren ve bazı kripto para birimlerinin değer kaybetmesine neden olan ve bazılarının da değer kazanmasına olanak sağlayan Musk hiç beklemediği bir saldırıya maruz kaldı. Son dönemde Bitcoin'i eleştiren ve yeni bir kripto para geliştirebileceğinin sinyalini veren Musk'ın piyasaya zarar verdiğini savunan bir grup kripto para uzmanı, yeni bir dijital kur geliştirdi.

Musk'a karşı geliştirilen kripto paranın adı ise StopElon (Elon'u Durdur) olarak belirlendi. StopElon'un resmi açıklamasında, "Elon Musk, Twitter hesabıyla kripto para pazarını sorumsuzca manipüle etmekle sorumlu. İnsanların portfolyolarıyla şeker gibi oynuyor ve o kendini beğenmiş bir milyarder ve hep öyle kalacak. Buna yeter diyoruz. İşte bu sebeple Elon'u durdur (StopElon)" ifadeleri kullanıldı.

Kripto para birimlerinde sert düşüş

Diğer yandan, Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasıyla Bitcoin şubat ayından beri ilk defa 40 bin dolar seviyesinin altını gördü. Bitcoin'in fiyatı 30 bin dolar seviyesine kadar indi.

Kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Bitcoin son 7 günde yüzde 31 değer kaybederken, Ethereum yüzde 29,3 ve Shiba yüzde 57 düştü. Kripto para birimlerindeki sert değer kayıplarının ardından, kripto para piyasaları 280 milyar dolar daralma yaşadı.

Bitcoin'deki düşüşte şubat ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklayan ve mart ayı itibarıyla Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başlayan ABD’li otomotiv ve teknoloji şirketi Tesla'nın kurucusu ve üst yöneticisi Musk'ın çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması da etkili olmuştu.

Kripto para borsası Binance, Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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