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Ekonomi Kripto para piyasasına yeni bir düzenleme getirildi
Ekonomi

Kripto para piyasasına yeni bir düzenleme getirildi

Cumhurbaşkanı kararıyla "kripto varlık hizmet sağlayıcıları", suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler yönetmeliğine dahil edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 00:35:00 -
Kripto para piyasasına yeni bir düzenleme getirildi

Cumhurbaşkanı kararına göre, kripto para platformları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olacak.

Aynı Kararla, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu önlemlerin yükümlüsü oldu.

Böylece kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, milli piyango idaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girdi.

 

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