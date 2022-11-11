Kripto para borsasında yeni şok! "Her şeyi batırdım"

Kripto para borsası FTX'in ABD sitesinde işlemlerin birkaç gün içinde durdurulabileceği bildirildi.

Sitede yer alan duyuruda, "FTX ABD'de işlem birkaç gün içinde durdurulabilir. Lütfen kapatmak istediğiniz pozisyonları kapatın. Para çekme işlemleri açık kalacak." uyarısı yer aldı.

"Her şeyi batırdım"

Öte yandan, FTX'in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şirketin yaşadığı likidite krizine ilişkin, "Üzgünüm. Her şeyi batırdım, daha iyisini yapmalıydım." diye yazdı.

Bankman-Fried, likiditeyi artırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ancak başarılı olacaklarına dair bir söz veremeyeceğini kaydetti.

8 milyar dolarlık açık

ABD basınında dün yer alan haberlere göre, Bankman-Fried nakit kaynağı bulunamaması halinde şirketin iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalabileceği konusunda FTX yatırımcılarını uyarmıştı. Bankman-Fried, kripto para borsasının 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

Binance satın almaktan vazgeçmişti

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, salı günü FTX'i satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX'in Binance'ten yardım istediğini belirtmişti.

FTX'in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, "Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık." demişti.

Kaynak: NTV