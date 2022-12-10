Kripto girişim finansmanı rekora koşuyor

Kripto para piyasaları zor günler geçiriyor. Büyük hacimli kripto paraların değer kaybetmesi küçük hacimli kripto paraları da vuruyor. Hemen hemen tüm kripto paraların değeri, sene başından bu yana en az yüzde 70 oranında düşüyor ve yeni dip seviyelerin gelmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, yine de kripto para piyasalarında özellikle geleceğe dönük güzel şeyler olmaya devam ediyor. Araştırma firması Pitchbook tarafından yapılan açıklamadai kripto girişimlerine sağlanan finansmanda bu yıl yavaşlama olsa da, sağlanan fonların miktarının 2021 yılı rekorunu kırması bekleniyor.

Yüzde 41 artış

Reuters’tan Medha Singh’in haberine göre, araştırma firması Pitchbook yaptığı açıklamada, bu yıl kripto girişimlerine sağlanan toplam fonun 2021'deki yatırımları aşacağını belirtiyor. Pitchbook verilerine göre, kripto projeleri, 2022'nin ilk dokuz ayında küresel olarak bir yıl öncesine göre yüzde 41 artışla 19,9 milyar dolarlık risk sermayesi (venture capital) yatırımı çekti. Toplamda, geçen yıl 21,2 milyar dolarlık rekor bir gelir elde edilmişti.

Pitchbook'a göre, konuşlandırılan sermaye miktarı, üçüncü çeyrekte yalnızca 4 milyar dolara seviyesinde seyrederek bu yıl boyunca düşüş eğilimi gösterdi. Bu oran, yıllık bazda yüzde 38,3'lük bir düşüşe karşılık geliyor ve 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana en düşük miktarı temsil ediyor.

FTX'in iflası, Celsius ve Voyager gibi kilit piyasa oyuncularının bu yıl yatırım duyarlılığını sarsan ve kripto para piyasalarında 1,5 trilyon doların buharlaşmasına neden olan bir dizi kapanışının ardından şok etkisi yarattı. PitchBook Kripto Analisti Robert Le, “Açık bir düzenleme ve rehberliğin olmaması, kripto endüstrisinin en büyük endişelerinden ve sınırlayıcı faktörlerinden biri olmaya devam ediyor” dedi. Le, “Yerleşik yasalar ve yönergeler şeklinde daha güven verici önlemler yürürlüğe girene kadar kripto paraların ana akım tarafından benimsenmesi pek olası değil” diye ekledi.

Yatırımlar Web3 şirketlerine

Los Angeles merkezli risk sermayesi şirketi Struck Capital’dan Adam Struck, “Bu düşüş eğilimi gelecek yıl boyunca devam edecek ve yatırım hızı ve dağıtılan sermaye miktarı, bulaşma riskine ilişkin endişeler nedeniyle giderek azalacak” şeklinde konuştu.

Pitchbook'a göre risk sermayedarları, üçüncü çeyrekte Web3 şirketlerine yüzde 44,5'lik bir artışla 1,5 milyar dolar yatırım yaptı. Pitchbook'tan Le, “İnternetin potansiyel bir sonraki aşamasını tanımlamak için kullanılan bir terim olan Web3, kripto tokenlerinin günlük fiyat hareketlerinden nispeten daha yalıtılmış olduğu için bu çeyrekte yatırılan sermayede artış yaşayan tek kripto segmenti oldu” dedi.

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