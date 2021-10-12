Kripto firması Coinzo fişini çekti

İzmir merkezli kripto para borsası “Coinzo” bu sabah itibarıyla faaliyetlerini durdurduğunu, kullanıcıların Türk lirası ve kripto para bakiyelerini çekebileceklerini duyurdu.

“Coinzo”, bu sabah itibariyle faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Günlük 500 milyon lirayı aşan işlem hacmiyle, Türkiye'de en yoğun kullanılan beş Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo'nun, internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Coinzo Teknoloji AŞ olarak 2018 yılından beri faaliyet içinde olduğumuz dijital varlık servis sağlayıcı (kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık. www.coinzo.com’a erişim 6 ay süresince açık olacaktır.

Kullanıcılarımız bu süreç içerisinde TRY ve kripto para bakiyelerini çekebilecek, alım/satım işlemleri hariç tüm özellikleri kullanabileceklerdir.

Coinzo platformunda alım/satım işlemleri 11 Ekim 2021 Pazartesi saat 09.00 itibariyle durdurulmuştur. Faaliyet sonlandırma süreci için ilgili kurumlara bilgi verilmiştir. Destek ekibimiz bu süre boyunca kullanıcılarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir. Süreç hiçbir kullanıcımızın mağdur olmaması için özenle yönetilecektir.

Coinzo Teknoloji AŞ olarak kullanıcılarımızın karşısına yine 'kripto para ve blockchain' sektöründe yeni projelerle çıkmayı hedeflemekteyiz."