Krimi'ye ağzının payını veren Çavuşoğlu'na, Cezayir'den destek yağıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) toplantısındaFransız parlamenter Sonia Krimi'nin 1915 olaylarına tepkisine verdiği yanıt sosyal medyada yankı uyandırdı.

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO PA 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılan Fransız parlamenter Krimi'nin sözlerine, Çavuşoğlu'nun verdiği yanıt, sosyal medyada Cezayirlilerden büyük destek gördü.

Çavuşoğlu'nun NATO PA toplantısında ilk günün ardından Instagram'da, Türk bayrağıyla "İlelebet gölgesinde" mesajıyla yaptığı paylaşıma çok sayıda Cezayir vatandaşı ülkelerinin bayraklarını paylaşarak destek verdi.

Birçok Cezayirli Instagram kullanıcısı, Çavuşoğlu'nun paylaşımının altına Türk ve Cezayir bayraklarını yan yana koyarak teşekkür mesajı paylaştı.

Çavuşoğlu, NATO PA Toplantısında, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'nın Cezayir'deki kara tarihi

İkinci Dünya Savaşı bitmeden kısa zaman önce bağımsızlık vaadiyle Fransa saflarında savaşan Cezayirlilerin başlattığı gösterilerde binlerce Cezayirli, Fransız askerleri tarafından öldürüldü. Tarihe "8 Mayıs 1945 Setif ve Guelma" katliamı olarak geçen olaylardan Cezayir'in bağımsızlığını kazandığı 1962'ye kadar şiddet olayları sistematik şekilde devam etti.

Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda 1 milyon kişi Fransızlar yüzünden hayatını kaybetti.

Fransa'nın, 1830'dan beri Cezayir toplumunu kültürel anlamda da bir soykırımla baş başa bıraktığı biliniyor. Cezayir'in kendi mahalli kimliğinin dışında 300 yıllık Osmanlı tarihinin de büyük ölçüde ortadan kaldırılmasına neden olan Fransa, ülkede birçok kültürel ve dini eseri kendi tasarrufunda istediği gibi dönüştürdü.