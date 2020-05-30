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Aktüel

Kreş yöneticileri ile toplantı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 1 Haziran’dan itibaren açılacak olan kreşlerle ilgili olarak ön toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:13:32 -
Kreş yöneticileri ile toplantı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 1 Haziran’dan itibaren açılacak olan kreşlerle ilgili olarak ön toplantı gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs sonrasında yeni normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran’dan itibaren kreş ve bakım evlerinin açılacağını söylemesinin ardından Düzce’de bulunan kreş yöneticileri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Sosyal mesafe, maske ve dezenfekte çalışmaları hakkında il müdürü Zeki Yıldırım kreş yöneticilerine bilgi aktarırken, merak edilen sorularda toplantıda konuşuldu.

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