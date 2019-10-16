Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2019 kreş desteği başvuru şartları neler?

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi kapsamında kreş desteği almak isteyen çalışan anneler için kreş yardımı başvuru şartları açıklandı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen programda çalışan anneler gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde aylık 650 TL kreş desteği alabilecekler. Peki, kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır? Hangi ilden kaç anne bu destekten faydalanabilecek? Kreş yardımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Kreş yardımı hangi illerde verilecek?

Proje; Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde uygulanacak. Projenin uygulanacağı illerde, ön kayıtlarını yaptıran toplam aylık ortalama 10.250 anneye mali destek sağlanacak.

İstanbul'da 3250 anne, Ankara'da 1500 anne, İzmir'de 1500 anne, Antalya'da 1500 anne, Bursa'da 1250 anne, Malatya'da 750 anne, Elazığ'da 500 anne bu projeden faydalanabilecek.

Kreş yardımı başvuru şartları neler?

Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-60 ay aralığında (60’ıncı ay dahil) çocuk sahibi olmanız,

• Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmeniz,

• Projeden mali destek ödemesi almak istediğiniz çocuğunuzla birlikte aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgâhı aynı olmalıdır.),

• En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç),

• Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancınızın aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmıyor olması, (2019 yılı için 5.116,80 TL)

• 0-60 ay aralığındaki çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine çalışma saatlerinize uygun olarak düzenli göndermeniz gerekmektedir.

Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar http://sgkkurumsalcocukbakimi.org/sayfa/detay/Basvuru-Bilgisi adresini ziyaret edebilirler.