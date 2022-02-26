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Gündem Kremlin'den yeni atak: 'Ukrayna'daki askeri operasyon planımız yeniden başladı'
Gündem

Kremlin'den yeni atak: 'Ukrayna'daki askeri operasyon planımız yeniden başladı'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planının yeniden başladığını ve askeri güçlerin ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 16:57:00 -
Kremlin'den yeni atak: 'Ukrayna'daki askeri operasyon planımız yeniden başladı'

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları konusunda açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakereler için Rus ordusuna operasyonu durdurma talimatı verdiğine dikkati çeken Peskov, ancak Kiev yönetiminin müzakerelerden vazgeçtiğini ileri sürdü.

Peskov, "Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti." ifadelerini kullandı.

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