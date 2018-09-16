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Kremlin’den Putin ve Erdoğan görüşmesine yönelik açıklama!

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarın yapacağı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve Suriye çözüm süreciyle ilgili sorunların ele alınacağı ifade edildi.

16 Eylül 2018 Pazar 17:29
Kremlin’den Putin ve Erdoğan görüşmesine yönelik açıklama!

Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Rusya'nın Soçi kentinde yarın yapılacak görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve Suriye çözüm sürecinin ele alınacağını açıkladı.

“SURİYE ÇÖZÜM SÜRECİNİ ELE ALACAK"

Açıklamada, "17 Eylül 2018 tarihinde Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'ya çalışma ziyareti düzenleyecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelecek. Liderler ikili işbirliğinin güncel konularını ve Suriye çözüm sürecini ele alacak" ifadelerine yer verildi.

Putin ile Erdoğan'ın 17 Eylül'de görüşmesinin planlandığını ilk olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarıysa Sputnik'e açıklamalarında, söz konusu görüşmenin Soçi'de yapılabileceğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bu görüşmenin hazırlıklarının yapıldığını doğrulamıştı.

Soçi'deki toplantı, Rus lider Putin ve Erdoğan'ın bu ayki ikinci yüz yüze görüşmesi olacak. Zira iki lider, 7 Eylül'de de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapmıştı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 17:29
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kremlin Sarayı
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Vladimir Putin

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