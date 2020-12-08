Kremlin’den Putin açıklaması! 'Tamamen saçmalık'

İddiaların Putin’i endişelendirmediğini, bunların her zaman olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus liderin bu söylentileri asla dikkate almadığını söyledi.

Söylentileri ‘tamamen saçmalık’ olarak nitelendiren Peskov, “Bize sorulsa, cevabını verirdik” ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya vatandaşlarının gerçekte yaşananlardan haberdar olması için Putin’in hayatı konusunda daha açık davranılması ihtimalinin değerlendirilip değerlendirilmediği sorusuna cevap olaraksa, “Kendisinin verdiği cevaplara bakın. Bu sorunun cevabını birçok kez verdi” dedi. Nitekim Putin, özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor.