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Dünya Kremlin'den NATO'ya tepki
Dünya

Kremlin'den NATO'ya tepki

Yeniakit Publisher
2024-07-11 13:30:00 -
Kremlin'den NATO'ya tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmalara taraf olduğunu belirterek “NATO'nun askeri altyapısının sürekli ve aşamalı olarak sınırlarımıza doğru ilerlediğini görüyoruz.” dedi.

Peskov, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine ilişkin, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

NATO'nun, Rusya için bir stratejik yenilgi hedeflediğini anlatan Peskov, zirvede alınan kararları ve ele alınan konuları "dikkatlice" analiz edeceklerini söyledi.

Peskov, NATO'nun "çatışmalar çağında çatışmaları sürdürmek için kurulan" bir ittifak olduğunu savunarak "İttifak işlevlerini yerine getiriyor. Avrupa kıtasında gerilimi artırıyor." dedi.

Zirvede, Karadeniz'de lojistik merkezleri ve Avrupa'da çeşitli merkezler kurmaya yönelik alınan kararları takip ettiklerine işaret eden Peskov, şunları kaydetti:

"NATO'nun askeri altyapısının sürekli ve aşamalı olarak sınırlarımıza doğru ilerlediğini görüyoruz. Rusya'ya karşı düşmanca bir siyaset izleyen ve bunu gizlemeyen çok güçlü bir devletler ittifakıyla karşı karşıyayız. NATO, Ukrayna'daki çatışmaya fiilen ve tamamen müdahildir, bunu da belirtmek gerekiyor."
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Peskov, Avrupa ve ABD'nin barıştan yana olmadığını dile getirdi.

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