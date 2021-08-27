Kremlin'den "Afganistan'a operasyon" açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kabil Havalimanı dışında dün 72 Afgan sivil ile 13 ABD askerinin ölmesine neden olan bombalı saldırılara ilişkin, DEAŞ'ın üstlendiği bu saldırıları kararlı bir biçimde kınadıklarını belirtti: “Söz konusu terör eylemlerini en kararlı biçimde kınıyoruz. Çok sayıda ölüm olduğuna ilişkin çok üzücü haberler bunlar.”

Kremlin Sözcüsü, Kabil Havalimanı dışında yaşananların, terörist grupların Afganistan’daki kaostan faydalanacağı şeklindeki tahminleri doğru çıkardığını kaydetti ve ekledi: “Bu durum, Afganistan’ın kendisindeki gerilimi artırıyor. Herkes için tehlike çok büyük. Tabii ki bu durum ciddi biçimde endişelenmemizin sebebi olmaya devam ediyor.”

‘Rus istihbarat servisleri Afganistan’daki tehlikeyi 7/24 izliyor’

Peskov, söz konusu terör saldırılarının Afganistan sınırları dışına sızma tehlikesinin bulunup bulunmadığı sorusu üstüne, Rus istihbarat servislerinin, bu ülkedeki militanların komşu ülkelere sızmasının önüne geçmek adına 7/24 çalışmakta olduklarını kaydetti.

Kremlin Sözcüsü bir başka soru karşısında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in terör saldırılarına ilişkin bir açıklama yapmayı planlamadığını belirtti ve bunun sebebini şu şekilde açıkladı: “Zira Rusya, son on yıllarda Afganistan’da bulunan ABD koalisyonunun bir üyesi değil. Söz konusu koalisyonun birliklerini geri çekmeyi tamamlaması böyle bir duruma yol açtı.”

‘Afganistan’dan yeni tahliye operasyonu planlamıyoruz’

Bunun yanında Peskov, Rusya’nın şu an için Afganistan’dan yeni bir tahliye operasyonu gerçekleştirmeyi planlamadığını belirtti: “Şimdilik başka bir operasyon planlanmıyor, ileride ne olacağıysa durumun nasıl gelişeceğine bağlı olacak.”

Rusya Dışişleri daha önce, Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan vatandaşlarının Rusya Savunma Bakanlığı güçleri tarafından başarılı bir biçimde tahliye edildiği açıklamasını yapmıştı.