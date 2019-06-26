Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 29 Haziran’da Osaka’da görüşecek. Görüşmede S-400’lerin ele alınması bekleniyor"
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 29 Haziran’da Osaka’da görüşecek.26 Haziran 2019 Çarşamba 16:26
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 29 Haziran’da Osaka’da görüşecek. Görüşmede S-400’lerin ele alınması bekleniyor"
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