Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 29 Haziran’da Osaka’da görüşecek. Görüşmede S-400’lerin ele alınması bekleniyor" Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 29 Haziran’da Osaka’da görüşecek.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 29 Haziran’da Osaka’da görüşecek. Görüşmede S-400’lerin ele alınması bekleniyor"

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