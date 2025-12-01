  • İSTANBUL
Kremlin; Putin, Trump kararını duyurdu
Dünya

Kremlin; Putin, Trump kararını duyurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kremlin; Putin, Trump kararını duyurdu

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı, "Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile yarın görüşecek" açıklamasını yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yarın görüşeceğini belirterek, "Sürecin başarılı şekilde sonuçlanması için megafon diplomasisini tercih etmiyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırılara değinen Peskov, "Türk karasularında ticari gemilere, tankerlere yönelik saldırı vahim bir olay. Bu, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine, gemi sahiplerinin güvenliğine ve mal varlığına zarar verme girişimi. Bu, Kiev yönetiminin özünü gösteriyor." diye konuştu.

 

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun (CPC) da saldırıya uğradığına dikkati çeken Peskov, Ukrayna’nın kritik öneme sahip altyapı tesislerine saldırı düzenlemeye devam ettiğini, Rusya’nın da buna karşı gerekli önlemleri aldığını dile getirdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile görüşmesine ilişkin ise "Görüşme yarın öğlen sonrası gerçekleşecek. Sürecin başarılı şekilde sonuçlanması için megafon diplomasisini tercih etmiyoruz. Basın üzerinden istişare yapmaktan yana değiliz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Suriye'de geçen yıl devrilen ve Rusya’ya sığınan Beşşar Esed'in akıbetiyle ilgili bilgi vermek istemedi.

