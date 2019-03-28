Kremlin duyurdu! Rusya, Trump'ın çağrısını reddetti
Rusya Trump'ın çağrısını geri çevirdi. Kremlin'den gelen açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın "Askeri güçlerini Venezuela'dan çek" çağrısının reddedildiği belirtildi.28 Mart 2019 Perşembe 12:21
Rus RIA haber ajansı,Kremlin'in ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği yanıtı tüm dünyaya duyurdu.
Rus askerlerinin Venezuela'dan çekilmesi gerektiğini söyleyen Trump'a Rusya'nın yanıtı sert oldu.
Kremlin'den gelen açıklamada, askerlerin Venezuela'nın meşru hükümetinin çağrısı üzerine konuşlandırıldığı bildirildi.
Bu durumun hukuka uygun olduğu vurgulandı.
YORUM YAZ