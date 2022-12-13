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Dünya Kremlin duyurdu! Putin'den beklenmedik karar
Dünya

Kremlin duyurdu! Putin'den beklenmedik karar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Lideri Vladimir Putin'in her sene aralıksız yaptığı yıl sonu basın toplantısını bu yıl yapmayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 21:28:00 -
Kremlin duyurdu! Putin'den beklenmedik karar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geleneksel olarak her yıl sonu katıldığı basın toplantısına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Peskov, Putin'in bu yıl sonu bir basın toplantısı yapmayacağını söyleyerek, "Basın toplantısı yıl başından önce olmayacak. Putin'in yurt dışı seyahatleri dahil olmak üzere düzenli olarak yaptığı gibi gazetecilerle konuşma imkanı bulacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yılki basın toplantısının gelecek yıla bırakılması durumunda Putin, iktidarda olduğu süre zarfında ikinci kez toplantıya katılmamış olacak.

Putin, ilk kez 2005 yılında yıl sonu basın toplantısı yapmamıştı.

 

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