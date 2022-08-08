Kremlin açıkladı: Putin ve Zelenskiy görüşmesi şu anda...



Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde Türkiye’nin önemli bir rol oynadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy'nin ancak iki taraftan müzakere heyetlerinin ‘gerekeni yaptıktan sonra’ bir araya gelebileceğini söyledi.

Peskov, “Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme yapılmasına gelince, heyetler gerekeni yapana kadar bu mümkün olmayacak. Bu şu anda mümkün değil, dolayısıyla toplantı için gerekli ön koşulları ortaya koymak da olası değil” ifadelerini kullandı.

Moskova ile Kiev arasındaki müzakereler aylardır durmuş durumda ve her iki taraf da müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesinden birbirlerini sorumlu tutuyor.

Peskov yaptığı açıklamada ayrıca, "Ukrayna heyeti adeta radardan kayboldu. Şu anda herhangi bir müzakere süreci yürütülmüyor” dedi.