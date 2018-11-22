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Kremler, maskeler kırışıklık önlemiyor

Michael Mosley Londra'da tıp okudu ve doktora yaptı ancak son 25 yıldır belgesel yapımcısı ve ödüllü bilim muhabiri olarak çalışıyor. BBC Earth kanalı için "Trost me I'm a Doctor" (Bana güvenin ben Dokturum) dizisini hazırlıyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:05
Kremler, maskeler kırışıklık önlemiyor

Michael Mosley, dermatolog Dr. Robin Stones ile tanıştı ve doğrusu yanlışı ile anti-kırışıklık kremlerini test etti.
Dr Stones, Michael'a kırışıklıkların % 90'ının güneşten kaynaklandığını söyledi.

Ama bu hasarı tersine çevirebilecek herhangi bir yüz kremi var mı?

Kırışıklık karşıtı kremler işe yarıyor mu?

Önemli olan bu sorulardı.

Michael ve izleyici Angela Drake ile bir grup üç ay boyunca yüzlerine anti-kırışıklık kremleri uyguladı.

Dermatolog, kremlerdeki retinoik asitin yaşlanmayı tersine çevirdiğine inanıyordu..

Böyle olunca. Michael, yüzünün bir tarafında retinoik asit ihtiva bir reçeteli krem ​​kullandı ve diğer yanda hiç bir şey yoktu.

Retinoik asit içeren kremler cildin yoğun şekilde tahriş olmasına sebep olabilir ve bu yüzden sadece reçete edilirler.

Angela ise, yüzünün yarısında ve güneşten koruyucu olarak anti-kırışıklık karşıtı krem ​​(zayıf retinoid konsantrasyonu içeren) kullandı.

Yani bizzat kendilerini; kendi yüzlerini denek olarak kullandılar.

Sonuçlar

Üç ay sonra kırışıklıklarının incelenebilmesi için dermatoloğa geri döndüler.

Güneş kremi, kırışıklıklarında herhangi bir gelişme göstermedi.

Bu noktada bir not düşelim.Lütfen dikkat: Dermatolog Dr. Stones'a göre 5 kişi, cildinde gerekli bir reseptör bulunmadığından, herhangi bir kırışıklık karşıtı tedaviye cevap vermeyecekti.

Özetlediler:

Kremlerin yüz kırışıklıklarını giderdiği iddiası doğru değil. Siz sadece kendinizi daha iyi hissediyorsunuz, o kadar!

Yüz kırışıklıklarının en başta gelen sebebi güneş ışınları. Kırışıklıkların sebebi %90 güneş ışınlarına maruz kalma, geri kalan %10 ise yaşlanmamız.

İşin ilginç yanı otobüs şoförlerinin yüzleri.. Birleşik Krallık gibi trafiğin soldan aktığı yollarda otobüs şoförlüğü yapanların hemen hepsinde yüzlerinin sağ tarafında daha yoğun kırışıklık var.

Trafiğin sağdan aktığı ülkelerin yollarında direksiyon kullanan şoförlerin yüzlerinin sol yanı daha fazla kırışıyor. Arabaların camları güneş ışının etkisi önlemediği gibi daha da artırıyor.

Gelelim Retinoik asit'e

Eczanelerde sadece cilt hastalıkları uzmanının yazacağı reçete ile alınabilen aknelere karşı bir üründür. Doktorunuz genellikle her ay sizi takip eder, çoğu defa kan testleri ile karaciğer enzimlerine bakılarak yapılan bu aylık takipler 6-8 ay sürer.

Bu tedavide akneli cilt adeta içeriden soyulur. Ancak bu uzun zamanlı bir soyulmadır. Hasta sadece, ciltte kuruma olarak görür; dudaklar da dahil kurur! Sonuç genellikle olumludur, nadiren tekrar akne problemi olabilir ancak bu durum daha kısa süreli ve hızlı bir şekilde çözülebilmektedir.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:05
  1. cilt kırışıklığı
  2. cilt maskeleri
  3. kırışık önleyici kremler

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