Rusya, Ukrayna’da bir AVM’ye güzeyle saldırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'ta 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu söyledi. Peki, Kremençuk nerede?

Kremençuk nerede? Kremençuk nüfusu

Kremençuk Ukrayna'ya bağlı Poltava Oblastı'ın idari merkezi olan kent. Kentt idari olarak kendi belediye meclisi tarafından yönetilir ve belediye kenti olarak kurulmuştur. 2015 sayımına göre kentin nüfusu 223.805'dır.

Kent hidroelektrik santralinin barajı, petrol rafinerisi, kamyon fabrikaları, demiryolu fabrikaları gibi önemli sanayi kuruluşlarına sahiptir. 1869 yılına dayanan ve Doğu Avrupa'daki en eski demiryolu tamir ve vagon yapım fabrikalarından birine kentte hala faaliyet yürütmektedir