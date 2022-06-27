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Dünya Kremençuk nerede? Kremençuk nüfusu
Dünya

Kremençuk nerede? Kremençuk nüfusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'ta 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu söyledi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi “Kremençuk nerede?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 18:32:00 -
Kremençuk nerede? Kremençuk nüfusu

Rusya, Ukrayna’da bir AVM’ye güzeyle saldırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'ta 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu söyledi. Peki, Kremençuk nerede?

Kremençuk nerede? Kremençuk nüfusu

Kremençuk Ukrayna'ya bağlı Poltava Oblastı'ın idari merkezi olan kent. Kentt idari olarak kendi belediye meclisi tarafından yönetilir ve belediye kenti olarak kurulmuştur. 2015 sayımına göre kentin nüfusu 223.805'dır.

Kent hidroelektrik santralinin barajı, petrol rafinerisi, kamyon fabrikaları, demiryolu fabrikaları gibi önemli sanayi kuruluşlarına sahiptir. 1869 yılına dayanan ve Doğu Avrupa'daki en eski demiryolu tamir ve vagon yapım fabrikalarından birine kentte hala faaliyet yürütmektedir

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