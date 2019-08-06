Kremalı pasta tadında pratik meyveli parfe tarifi
Yaz aylarında serinlemek ve damaklarınızı şenlendirmek istiyorsanız, bu pratik tarifi mutlaka denemelisiniz.06 Ağustos 2019 Salı 11:03
Soğuk ve hafif bir tatlı tarifi arıyorsanız, bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz parfe lezzetini, meyveler ve dondurmalarla, yepyeni bir tarife dönüştürmenizde mümkün.
Malzemeler
- 1 paket kremşanti
- 1 su bardağı süt
- yarım çay bardağı ceviz içi
- yarım muz
- 1 top dondurma
- 5 adet petibör bisküvi
- vanilin
Tabanı için;
- Kakaolu kremalı bisküvi
Süslemek için;
- frambuaz
Öncelikle kakaolu kremalı bisküviyi belnderdan geçirin.
Kremşantiyi süt ile çarpıp kıvama getirin. İçerisine bir top dondurmayı ilave edip çırpmaya devam edin.
Ceviz ve petibör bisküviyi blenderdan çekip, muzu ezerek kremşantili karışıma ilave edin. En son vanilin ekleyerek homojen bir karışım elde edin.
Kalıplarınızın içerisine bir miktar kakaolu bisküviden taban hazırlayıp, üzerine kremşantili karışımdan ilave edin.
Üzerine frambuazla süsleyip, 5-6 saat kadar buzdolabında dinlendirip servis edebilirsiniz.
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