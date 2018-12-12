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Kremalı enginar çorbası

Kremalı enginar çorbası nasıl yapılır? İşte kremalı enginar çorbası tarifi...

12 Aralık 2018 Çarşamba 00:06
Kremalı enginar çorbası

MALZEMELER

4 adet enginar
1 kutu (200 ml) krema
1'er adet soğan ve havuç
2-3 diş kıyılmış sarımsak
6 su bardağı su
1 su bardağı süt
8-10 dal dereotu

Tuz

ÜZERİNE
1 çorba kaşığı tereyağı

Pul biber

YAPILIŞI

İrice doğranmış enginar ve kıyılmış soğanı geniş bir tencereye alın. Rendelenmiş havuç ve sarımsağı ilave edin. Su ekleyin ve enginar yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra çorbayı blenderden geçirin ve tekrar ocağa oturtun. Krema ve sütü ekleyip bir taşım kaynatın. Kıyılmış dereotu ilave edip, ocaktan alın. Tuzunu ayarlayın. Üzeri için kızdırılmış tereyağında pul biberi yakın ve çorbanın üzerine gezdirip servis edin.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 00:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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