Krema ve çikolatalı dilim pasta tarifi

Aniden gelen misafirlerinize şipşak hazırlayabileceğiniz, enfes ve hafif bir pasta tarifi...

Bu pastayı dilerseniz meyve ve marmelatlarla çeşitlendirebilir, dilerseniz de servis esnasında farklı yemişlerle süsleyebilirsiniz. yumuşak dokusu ve hafif tadı sayesinde bütün değişiklikleri içerisinde barındırabilecektir.

Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

yarım su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı su

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı kakao

1,5 - 2 su bardağı un

Kreması için;

Toz kremşanti

Krema

3 yemek kaşığı bal

Üzeri için;

40 gr sütlü çikolata

40 gr bitter çikolata

2 yemek kaşığı krema

1 yemek kaşığı süt

Öncelikle kremşanti ve kremayı iyice çırpın. Hacim aldıktan sonra içerisine ablı ilave edip, homojen bir kıvam alan kadar karıştırın. Dolapta dinlenmesi ev soğuması için 2-3 saat boyunca bekletin.

Yumurtanın sarı ve beyazını ayırın.

Beyazını bir fiske tuz ile köpük köpük olana kadar çırpın.

Sarısının içerisine şekeri ilave edip, eritin. Ardından sıvıyağ ve sütü ekleyin.

Unu, kakaoyu, kabartma tozunu ve vaniyayı bir kap içerisinde harmanlayın ve kek harcına yavaşça katarak karıştırın.

En son yumurta beyazlarını söndürmeden pastaya ilave edin ve iki ayrı yağlı tepsiye harcı boşaltın.

185 derecelik, önceden ısıtılmış fırında pişirin. Ara sıra fırının kapağını açarak, fazla kabarmaması için müdahalede bulunun.

Bu esnada çikolataları benmari usulü eritin ve ocaktan aldıktan sonra karıştırarak krema ve sütü içerisine ilave edin.

Fırından çıkan keki soğutun ve soğuduktan sonra dilimleyip, kalıp yardımıyla kek ve kremaşantiyi sırasıyla dizin.

En son üzerine benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ekleyin ve çikolata parçalarıyla süsleyin.

Dilediğiniz gibi meyve ve kuruyemişle çeşitlendirebilirisiniz.

Şimdiden afiyet olsun...