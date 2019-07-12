Krem dokusuyla çikolatanın keyfine varacağınız tart tarifi Her lokma, adeta bir çikolata... Bu enfes lezzeti mutlaka deneyin!

Yumuşacık dokusu, yoğun çikolata tadı ve bütünlüğünü sağlayan incecik tart hamuruyla menülerinizi taçlandıracak muazzam bir lezzet. Gereken malzemeler 125 gr soğuk tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

2 su bardağı un

2 yumurta sarısı

1 paket vanilya İç dolgusu için; 1 paket sıvı krema

1 çay bardağı pudra şekeri

400 gr çikolata (70 gr kadarı bitter)

50 gr tereyağı

4 damla vanilya özütü Yapılışı Yumurta, şeker ve tereyağını bir spatula yardımıyla iyice karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı üzerine ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hamurun homojen bir kıvam almasını sağlayın. 10-15 dakika kadar yoğurup, üzeri kapalı şekilde 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Ardından hamuru açarak, yağlanmış tart kalıbının içerisine yerleştirin. 180 derecelik fırında pembemsi bir renk alana kadar pişirin. Bu esnada çikolataları ve tereyağını benmari usulü eritin. Eritme işleminin sonunda; pudra şekeri, krema ve vanilya özütünü de ekleyerek iyice karıştırarak kıvam aldırın. Fırından çıkan tartın soğumasını sağlayın. Çikolata donmadan, tartın içerisine boşaltın ve üzerini düzeltin. İlk sıcağı çıktıktan sonra, 2-3 saat dolapta dinlendirerek, meyvelerle ve erimiş beyaz çikolatayla servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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