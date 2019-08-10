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Krediyle kurban olmaz

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "Kurban zengine vacip olan bir ibadettir. Bankadan krediyle, borçlanarak yapılmaması gerekir. Bu şekilde kendilerini zorlamamaları gerekir." dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:31
Krediyle kurban olmaz

 Hasan Türkmen  Ankara  Kurban Bayramı’na bir gün kala Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Akit’e önemli açıklamalarda bulunarak kredi kartı ile kurban alınmaması gerektiğine işaret etti. 

“Kurban, Allah'a yakınlaşmaktır”

Kurban Bayramı’nın “Allah’a yakınlaşmak” olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Kurban Bayramı İslam dünyasının en güzel, en kutsal günlerinden bir tanesidir. Bayram sevinçlere sebep olan, sevinçlerin öne çıkarıldığı, fakirlerin, garibanların gözetildiği ve müminlerin birbirleri ile helalleşme günüdür. Son yıllarda insanlar Kurban Bayramı’nın önemini kaybetmeye başladı. Özellikle kurban ibadeti, Allah’a yakınlaşmaktır. Et bayramı haline getirilmemelidir. Hadis-i şerifte şöyle diyor; ‘Sizin ne kestiğiniz kurbanın eti ne de kanı ulaşmaz, sizin diyetiniz, ameliniz Allah’a ulaşır’ o yüzden böyle şeylere dikkat etmek lazım” şeklinde konuştu.

Müminlerin kurban kesmek için maddi sıkıntıya girmemeleri gerektiğine ve bankadan alınan kredi ile kurban kesilmemesi gerektiğine vurgu yapan Bayraktutar, “Kurbanın İslama uygun yerlerden alınması ve o şekilde kesilmesi gerekiyor. İnşallah bu bayram düşmanlıkların kalkmasına vesile olsun. Şunu da söylemek isterim; kurban zengine vacip olan bir ibadettir. Bankadan krediyle, borçlanarak yapılmaması gerekir. Bu şekilde kendilerini zorlamamaları gerekir. İmkan varsa kurban kesilsin. Kurbanın ehemmiyeti açısından, dini bir ibadet olması açısından, özellikle alkol satan marketlerden kurban alınmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

 


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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:31
  1. Ankara
  2. Kurban Bayramı
  3. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar

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