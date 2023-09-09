Kredi notuna yakın markaj! Fitch tamam diğerleri de gelir mi?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı. Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunun "B" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirilmişti.

PhillipCapital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan yaptığı açıklamada uzun yıllardır not ve görünümde sürekli olarak aşağı yönlü gelen güncellemelerin ardından notta olmasa da görünümde yapılan bu iyileştirmenin ileriye yönelik beklentileri de artıracağını belirtti.

Pozitif trend sürer mi?

Doğan, yabancı yatırımcıların buradaki hikaye değişimine dikkat kesilmesi açısından bir sinyal etkisi oluşturacağını ifade ederek, Fitch’in kararının diğer derecelendirme kuruluşlarını da Türkiye’ye daha pozitif bir gözle bakma konusunda cesaretlendireceğini kaydetti.Kararın Borsa İstanbul’da da devam eden pozitif trendi destekleyeceğine vurgu yapan Doğan, "Ekonomi yönetiminin yakın zamanda gerçekleştireceği yabancı yatırımcı turunda, Türkiye’de hikayenin değişmeye başladığı tezini anlatmada elini kuvvetlendireceğini düşünüyoruz." dedi.

Yeni not artışları gelebilir mi?

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Ekonomist Özlem Derici Şengül de not görünümünün "B" seviyesinde, yani yatırım yapılabilir seviyenin beş kademe altında, korunduğunu belirterek, "Fitch'ten beklediğimiz kararı aldık ve yine beklenen şekilde negatiften durağına görünüm güncellemesi söz konusu oldu." dedi ve "Önümüzdeki yıl içerisinde bu politikaların kazanımları ortaya çıktıktan sonra yavaş yavaş kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışları göreceğiz." yorumunda bulundu.

Reset atmanın etkisi

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de Fitch Ratings'in kararının pozitif olduğunu belirtti.Not görünümünün negatiften durağana çıkmasının, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ekonomi politikasına attığı resetin sonuçlarını gösterdiğini ifade eden Ash, ''Ancak birçok ekonomik zorluğun üstesinden gelmek için hâlâ gidilecek uzun bir yol var.'' değerlendirmesinde bulundu.

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