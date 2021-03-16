Kredi kartıyla Bitcoin alınır mı? Bitcoin kredi kartımla alabilir miyim?

Son zamanların en popüler yatırım aracı olan kripto para Bitcoin hakkında merak edilenler arasında kredi kartıyla Bitcoin alınır mı? sorusu bulunuyor. Bitcoin almak için çeşitli siteleri kullanabilirsiniz. Bu siteler üzerinden kredi kartınızı kullanarak Bitcoin satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Satın alınan Bitcoin’ler nasıl saklanır?

Herhangi bir site üzerinden satın aldığınız Bitcoin'leriniz güvenli soğuk depolarda saklanmaktadır. Bundan ötürü, satın aldığınız Bitcoin'leri saklamak için herhangi bir teknik bilgiyi bilmeniz gerekmemektedir.