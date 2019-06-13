0553 313 94 23

Kredi kartında taksit sayısı artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye gitti.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:48
Kredi kartında taksit sayısı artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye gitti. Kurum, taksit sınırını, mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı.


BDDK, kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye gitti. Buna göre; taksit sayısını mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26’ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası’na kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir".

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÇAYKUR’dan son 20 yılın en yüksek yaş çay alımı
    1. ÇAYKUR’dan son 20 yılın en yüksek yaş..
    2. Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da azaldı
    3. Guatemala’da Seçim Suçları Savcısı’nın..
    4. Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
    5. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    6. İçişleri Bakanlığından okul çevreleri..
    7. Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde..
    8. Yıl sonu sergisindeki defile beğeni..
    9. Yaylada "bal duası"na çıktılar
    10. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    11. ASEV kursiyerleri yetenekleriyle..
    12. Kümes hayvancılığı üretimi
    13. Turkcell’den hayvancılıkta “akıllı..
    14. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç,..
    15. Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris..
    16. Ülke genelinde eş zamanlı uygulama
    17. Asya borsaları
    18. Iğdır’da kiraz hasadı başladı
    19. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    20. Şimdiye kadar tencerede kek yaptınız..
    21. Vali Günaydın’dan 112 Acil Çağrı..
    22. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali..
    23. Fitch’in Türkiye korkusu devam ediyor
    24. Anadolu’dan yüzde 70 daha ucuza..
    25. (Özel) Ege’de yakalanan düzensiz..
    26. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    27. Yalova’da dünürlerin kavgası cinayetle..
    28. Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan..
    29. Tut’un beyaz altınında hasat zamanı
    30. İzmir’de Meme Sağlığı Merkezi hizmette
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı