Kredi kartında asgari ödeme oranını düşürdünüz! Faizi de düşürün

Kredi kartı taksitlendirme sürelerinin mobilya, elektronik eşya, havayolları ve konaklama harcamalarında, vergi ödemelerinde arttırılması ayrıca asgari ödeme tutarının aşağı çekilmesi iç talebi canlandırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı söz konusu kararların pek çok sektörü ayağa kaldıracağını belirten tüketici örgütlerinin yöneticilerinden vatandaşlara, “Bu ortamda rehavete kapılıp da gereksiz harcamalar yapmayın. Çünkü faiz oranlarına dokunulmadı” tembihi geldi. Aynı yöneticiler, ilgili kamu otoritesini kredi kartı gecikme faizlerini indirmeye çağırdı.

Önemli uyarı

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, kredi kartlarında asgari tutar ödeme uygulamasının mağduriyetlere neden olduğuna işaret etti. Uygulamanın külliyen kaldırılması gerektiğini dile getiren Deniz, “Örneğin kredi kartıyla bin liralık bir harcama yaptınız. Bu harcamanın ardından gelen faturayı asgari ödemeyle ancak 56 ayda kapatabilirsiniz. Yani 4-4,5 senede borcun katlanacağı ve yönetilemez hale geleceği de bir hakikat” dedi.

Asgari tutarı ödemekle yetinen tüketicilerin faiz sorunuyla karşı karşıya kalacağına dikkat çeken Deniz, “Kangren haline gelen bu probleme karşı temkinli olmakta, borcu tamamen kapamakta ve vadeye yaymamakta yarar var” ifadesini kulandı.

Deniz, ekonomi yönetiminin devreye girip tüketicileri faiz sarmalından kurtarması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar ise BDDK’nın kredi kartı taksit sürelerini arttırıp asgari ödeme tutarında indirime giderek üretime ve tüketime ivme katmayı amaçladığının altın çizdi.

Tüketicileri bilinçli olmaya; aşırı harcamalardan kaçınmaya davet eden Çakar, “Dar gelirli aileler kredi kartlarını dikkatle kullanmalı, limit aşımına gitmemeliler” ikazı yaptı.

Gelir-gider dengesi dikkate alınmalı

Ürün alımlarının ve ödemelerin gelir-gider dengesine göre yapılmasında fayda gören Çakar, şunları kaydetti:

“Asgari ödeme tutarının faturalara ilave yükler yükleyeceği unutulmamalı. Ödenmeyen tutarın ne olduğu, nereye gideceği de bilinmeli veya tahmin edilmeli. Ödemeler belli bir plan dahilinde olmalı. Çünkü faiz oranları yerinde duruyor. Bu oranların kredi kartı ödemelerini öteleyen tüketicilere büyük zararlar verdiği muhakkak.”