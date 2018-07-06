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Kredi kartı olanlar dikkat! Artık limitleriniz...

Tüketicilerin müşterisi olduğu kuruluştaki banka kartı ve kredi kartı limitini düşürme hakkı olduğunu belirten BDDK, yaptığı değişiklikle bankalara kart hamilinden `limit azaltım` işlemlerinde açık beyan almayı zorunlu kıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:47
Kredi kartı olanlar dikkat! Artık limitleriniz...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka ve kredi kartları hakkında yönetmeliğinde değişikliğe giderek, kart hamillerinin sözleşme değişikliğine ilişkin haklarında düzenleme yaptı.

BDDK'nın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin'de değişiklik içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına ve kartlı ödemeler sisteminde yer alan kuruluşların faaliyet esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğde, sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerin yer alındığı bölümde değişikliğe gidildi.

Değişiklik kapsamında, kart hamillerinin haklarına "kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak" da eklenerek, yeni madde şu şekilde belirlendi:

"Kart hamili, talep etmek suretiyle kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak, kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunludur. Şubeler kanalıyla yapılan kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına veya kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan limit azaltma ya da iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur."

Söz konusu madde, yönetmelikte daha önce, "Kart hamili, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunludur. Şubeler kanalıyla yapılan kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur." şeklinde yer alıyordu.

Yönetmelikte yapılan bu değişiklik doğrultusunda, sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlere yeni bir madde de eklendi.

Eklenen madde ile kart çıkaran kuruluşların limit azaltma taleplerini işleme almadan önce, kart hamilinden talebinin ilgili kart limitini veya toplam kart limitini azaltmaya yönelik olduğuna ilişkin açık beyan alması zorunlu kılındı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 10:47
  1. Kredi Kartı
  2. BDDK

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