Kredi kartı kullanımında yeni rekor!

Rusya’da faaliyet gösteren kredi derecelendirme bürosu Scoring Büro tarafından yapılan açıklamada, haziran ayında Rusların kredi kartlarındaki ortalama limitin yılın başından bu yana maksimuma ulaştığı açıklandı.

Gazetemru'da yer alan habere göre, haziran 2023 itibariyle kredi kartlarındaki ortalama limit 97 bin 800(1060 dolar) rubleye ulaşarak rekor kırarken, 2022 yılının ortasında limitlerin sürekli düşüş göstererek 65 bin 900 rubleye gerilediği, bu yılın ortasında ise 100 bin rubleye yaklaştığı gözlemlendi.

Bununla birlikte, Nisan 2022’de kredi kartı verme işlemleri tekrar yükselişe geçerken, en yüksek rakam, Ruslara toplam 210,6 milyar ruble kredi verildiği Haziran 2023’te kaydedildi.

Scoring Büro Başkanı Oleg Lagutkin, bunun kredi kartı piyasası için yeni bir durum olduğuna dikkat çekerken, bunu takiben bankaların kredi politikalarını düzenlemeye başlayabileceği ve öncelikle böyle bir dengesizliğin görüldüğü kitlenin olumsuz etkilenebileceğini sözlerine ekledi.

Kredi kartı harcamalarında rekor

Vadesi 90 günü geçmeyen kredi kartı harcamalarında son beş yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldığı belirtilirken, kredi kartı sahiplerinin mevcut kart limitinin üçte birinden fazlasını harcamaya başladığı vurgulandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ödenmemesi nedeniyle takibe düşmeyen kredi kartları borçlarında 2023 yılı şubat ayı sonunda ortalama oranların 3,3 puan artışla yüzde 35,2 olduğu gözlemlenirken, bu oranın son beş yılın en yüksek düzeyi olduğu ifade edildi.

Uzman, mayıs ayında Rusların kredi kartlarındaki ortalama limitin, bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak 92 bin rublenin üzerine çıktığını sözlerine ekledi.