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Ekonomi Kredi kartı kullananlar dikkat! 31 Aralık tarihi son...
Ekonomi

Kredi kartı kullananlar dikkat! 31 Aralık tarihi son...

2022'nin artık son günleri. Kredi kartı, banka kartı ve indirim kartlarında yıl boyunca biriken ve kullanılmayan puanlar yıl sonunda silinecek. Kart sahipleri için son tarih 31 Aralık.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 09:41:00 -
Kredi kartı kullananlar dikkat! 31 Aralık tarihi son...

Akaryakıttan gıdaya. Giyimden, kozmetiğe alışveriş kartlarında biriken puanları harcamak için artık son günler.

Kartlarda biriken puanlar kimi zaman ücretsiz alışverişe kimi zaman da indirime olanak sağlıyor. Kullanılmadığı takdirde ise biriken tüm para ve puanlar Firma hesabına aktarılıyor.

Kart sahipleri için son tarih 31 Aralık.

 

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