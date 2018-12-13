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Kravat takanlar tehlike altında

Beyne giden damarları boğuyor, beyin ve boyun sorunlarına yol açıyor.

13 Aralık 2018 Perşembe 20:19
Kravat takanlar tehlike altında


Bir internet sitesine konuşan Dr. Mehmet Yavuz, iş hayatında takım elbise ve kravat zorunluluğu olan erkeklerin farkında olmadan ciddi bir tehlike altında yaşadığını söyledi.

Yavuz, günün en az 8 saatinin geçirildiği kapalı ortamdaki iş yerlerinin çalışanlar için ciddi bir stres kaynağı olduğuna işaret ederek, erkeklerin takım elbise ve kravat giymesinin zorunlu olmasının ise mevcut stresi artıran bir faktör olduğunu kaydetti.

Özellikle sıkı bağlanan kravatların erkeklerde baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliğine neden olduğunu belirten Yavuz, gün boyu gevşetilmeden kullanılan kravatların beyin ve boyun problemlerini beraberinde getirdiğini vurguladı. Sıkı bağlanan kravatın vücuttan beyne kan pompalayan damarların verimini azalttığını da ifade eden Yavuz, şu bilgileri verdi:

GIRTLAĞA BASKI YAPMAMALI

''İş hayatında takım elbise ve kravat zorunluluğu olan erkekler farkında olmadan ciddi bir tehlike altında yaşıyor. Özellikle sıkı bağlanan kravatlar, baş ağrısından damar sertliğine, kireçlenmeden gırtlak kanserine kadar birçok ciddi rahatsızlığa neden olabiliyor. Uzun yıllar kullanılan sıkı kravatlar boyundaki şah damarlarında kireçlenme ve damar sertliğine neden oluyor. Stresi artıran sıkı kravat kişide çabuk sinirlenme, hoşgörü kaybı ve anksiyeteye de neden olabiliyor. Kravatın boyun bölgesinde oluşturduğu baskı gırtlak kanserini tetikleyen kronik iritasyona da yol açabiliyor.''

Dr. Yavuz, ciddi rahatsızlıkları önlemek için kravatın düğüm bölgesinin gevşek ve gırtlağa baskı yapmayacak şekilde kullanılması gerektiğini de vurguladı. (ntvmsnbc)

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:40
  1. kravat
  2. kravatın zararları

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