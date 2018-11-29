Krasnodar-Akhisarspor

Krasnodar-Akhisarspor29 Kasım 2018 Perşembe 20:10
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci haftasında Akhisarspor'un Rusya temsilcisi Krasnodar ile yaptığı maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Krasnodar
Hakemler: Ivaylo Stoyanov, Ivo Kolev, Georgi Doynov (Bulgaristan)
Krasnodar: Safonov, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Gazinski, Kabore, Cueva, Wanderson, Ari, Stotski
Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Sissoko, Güray Vural, Vrsajevic, Aykut Çeviker, Serginho, Regattin, Manu, Helder Barbosa
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