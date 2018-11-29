Krasnodar-Akhisarspor





İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci haftasında Akhisarspor'un Rusya temsilcisi Krasnodar ile yaptığı maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Krasnodar

Hakemler: Ivaylo Stoyanov, Ivo Kolev, Georgi Doynov (Bulgaristan)

Krasnodar: Safonov, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Gazinski, Kabore, Cueva, Wanderson, Ari, Stotski

Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Sissoko, Güray Vural, Vrsajevic, Aykut Çeviker, Serginho, Regattin, Manu, Helder Barbosa