THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Krampa dikkat!

Kaslarda, şiddetli bir ağrı ile beraber istek dışı meydana gelen ani kasılmalara kramp denir. Peki kramp nasıl tedavi edilir?

29 Temmuz 2018 Pazar 19:22
Krampa dikkat!

KRAMP NEDİR?

Kaslarda, şiddetli bir ağrı ile beraber istek dışı meydana gelen ani kasılmalara kramp denir.

KRAMP NEDENLERİ NELERDİR?

Fazla egzersizler, aşırı yüklenme, adale zorlanması, aynı pozisyonda uzun süre kalmak, aşırı yorgunluk ve su kaybı kramp oluşmasının başlıca sebepleridir. Ayrıca, şeker, böbrek ve kalp damar rahatsızlıklarında ve hamilelikte kramp ortata çıkabilir. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi minerallerin eksikliği de krampların oluşmasına zemin hazırlar. Atardamar hastalıklarından kaynaklanan kramplarda mutlaka bir doktora başvurmak gerekir.

KRAMP TEDAVİSİ

Kramp durumunda, kramp giren bölge aşırı hassas olacağından sakin ve nazik hareket ederek hastayı rahatlatmak ve kramptan etkilenen bölgeyi germek adaleyi rahatlatır. Masaj ve sıcak su banyosu da yararlıdır. Kramp giren adale sabırlı bir şekilde yavaşça hareket ettirilerek gevşemesi sağlanır. Hamilelikte kramp oluşması sık karşılaşılan bir durumdur, bu yüzden özellikle gebelikte yeterli miktarda su ve mineral alınmalıdır.

Kramptan korunmak için kasları aşırı zorlamamaya özen göstermek gerekir. Ayrıca, mineral eksikliğine karşı yeterli ve dengeli beslenmek ve yeterli miktarda su tüketmek kramp tutulması ihtimalini azaltacaktır.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 19:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kirli pazarlığın mimarı ortaya çıktı
    1. Kirli pazarlığın mimarı ortaya çıktı
    2. Sel felaketinin ardından Sudan için..
    3. Başkan yeni transferleri açıkladı
    4. TSK'dan kritik hamle! Gir ve kal..
    5. FETÖ'de panik başladı! "Bulunduğunuz..
    6. Beşiktaş'tan Pepe için resmi açıklama!
    7. Kaybolan Suriyelinin cesedi bulundu
    8. Un çorbası nasıl yapılır?
    9. Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl..
    10. Pancar suyunun inanılmaz faydaları
    11. Gebelikte kan uyuşmazlığı varsa ne..
    12. Kamboçya seçimlerinin galibi belli oldu
    13. Krampa dikkat!
    14. Mutlu evlilik için yapılması gerekenler
    15. Japon yazardan şoke eden açıklama!..
    16. Diriliş Kilisesi'nde FETÖ'cü casus..
    17. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    18. Pepe'den flaş karar! Yönetime iletti
    19. Terör örgütüne üst düzey darbe
    20. Doğru yürüyüş için püf noktaları
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...