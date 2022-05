Kraliyet sarayına Mardin'den gidiyor: Prens Charles 15 yıldır sipariş veriyor!

Mardin sabunlarının ünü sınırları aştı, Buckingham Sarayı'na kadar uzandı. Sabunları bir kere deneyenler, bulundukları ülkeden sipariş vermeye devam ederken, 4 kuşaktır sabunculuk yapan Mehmet Dede, 15 yıl önce Mardin'i ziyaret eden Prens Charles’ın 15 yıldır sürekli 3 çeşit sabunu sipariş ettiğini söyledi. 3 ayda bir İngiltere elçiliğine gönderilen kargolar, Buckingham Sarayı’na ulaştırılıyor.

"Bu İşi 100 Yıldan Fazladır Yapıyoruz"

Mesleğin kendisine dede ve baba mirası olduğunu aktaran Dede, "Sırf bu bayrağı bırakmamak için okul, üniversite okumadım. Şu an oğlum da bu meslekte 4’üncü kuşak oldu. Biz bu işi 100 yıldan fazladır yapıyoruz. Sabunda unutulmuş bir kültürü geliştirdik" dedi.

"Bu geleneksel sabunları eskiden aileler sadece kendi ihtiyacına göre yıllık yapardı. Biz bunu geliştirdik ve bir sektör oluştu. Şimdi her yerde sabun yapılıyor" diyen Dede, "Her ne kadar 'Siirt sabunu' bilinse de sabunun esas anavatanı burasıdır. Şu an Mardin'e ait olanlar bıttım, badem, melengiç ve ardıç katranı sabunudur" dedi.

Dede, "Bunların şifa oranı yüksektir artı bunların suyu doğaya zarar vermez. Bebekleri de bu sabunlarla yıkayabilirsiniz ve bu sabunlar çevre dostudur. Bu nedenle üniversitelerde araştırma konusu oldu" ifadelerini kullandı.

Prens Charles'a Gönderiyorlar

Birçok devlet adamı, sanatçı ve profesörün bu sabunlardan aldığını ifade eden Dede, bu isimler arasında İsveç Dışişleri Bakanı ve İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın da yer aldığını ifade etti.

Dede, "İngiltere kraliyet ailesinin veliahtı Prens Charles, 15 sene önce kendisi bizzat memleketimizi ziyaret etti. Sabunlarımız dikkatini çekti. O gün bugündür elçilikten istiyorlar. Biz gönderiyoruz. Oradan Buckingham Sarayı'na gidiyor. Geçende Avrupa basınında bir haber çıktı. 'Buckingham Sarayı Mardin sabunu kokuyor' diye o kupür gelecek. Onu da basın köşemize ekleyeceğim" dedi.

"Buckingham Sarayı Mardin Sabunu Kokuyor"

Prens Charles'ın genelde bitki sabunlarını, ardıç katranını, bıttımı ve içinde birçok bitki ihtiva eden zeytinyağlı defne sabununu tercih ettiğini belirten Dede, "3 çeşit gönderiyorum onlara. Burayı ziyaret ettiğinden beri 15 yıldır her 2-3 ayda bir siparişleri oluyor" ifadelerini kullandı.

Dede, "Saça, cilde şifası çoktur. Hatta bir ardıç katranı ilaçla geçmeyen sorunları giderdiği için bilim adamlarının çok dikkatini çekti. Bunu benden patentlememi istediler. Şu an 400 küsur eczaneye veriyoruz. Bu sabunun kokusu ağır ama bu dede mirası ilaçla geçmeyen lekeleri, egzamaları, sedefleri iyileştirir. Buckingham Sarayı Mardin sabunu kokuyor" şeklinde konuştu.