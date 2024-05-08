Kraliyet donanması MİLGEM'i herkese ilan etti: Türkiye'den 8 gemi alacaklar!

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen savunma-havacılık fuarı DSA-2024, Türk şirketlerinin gövde gösterisine sahne oldu.

Fuarda Malezya Kraliyet Donanması standında sergilenen MİLGEM maketi ise bu ülkenin savaş gemileri konusunda Türkiye'yi tercih ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Malezya Deniz Kuvvetleri, DSA-2024 fuarında ADA sınıfı korvet maketini sergiledi. Kuala Lumpur yönetiminin LMS Batch-2 ihalesi kapsamında seçtiği MİLGEM korvetleri, İstanbul Tersanesi'ndeki Dizayn Proje Ofisi'nde tasarlanıp inşa edildikten sonra Türk donanmasında hizmete girmişti.

ADA KORVETLERİ MALEZYA'YA GÜÇ VERECEK

2011-2019 tarihleri arasında envantere katılan 4 adet ADA sınıfı korvet, inşa edilecek aynı tipte gemilerle Malezya'ya güç verecek. Malezya yönetimi, açılan ihalede Türk korvetlerinin seçildiğini 2023 yılı kasım ayında duyurmuş, Savunma Bakanı Muhammed Hasan 'devletten devlete' (G2G) anlaşmasıyla Türkiye'den 3+5 şeklinde toplamda 8 savaş gemisi tedarik edeceklerini söylemişti.

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STM ana yükleniciliğindeki proje kapsamında gemi üretimine ASFAT'a bağlı tersanelerin imza atması bekleniyor. Gemilerden ilk 3 tanesinin Türkiye'de üretimi, sonraki 5 geminin ise Türk mühendislerin desteğiyle Malezya'da inşası olasılıklar dahilinde.

PAKİSTAN VE UKRAYNA'YA İNŞA EDİLDİ

Halihazırda Türkiye, ADA sınıfı korvetlerden Pakistan'a 4 adet inşa etti. Gemilerden 2'si İstanbul Tersanesi'nde, diğer 2'si de Pakistan'ın Karaçi Tersanesi'nde yapıldı. Türk tersaneleri, sıfırdan kurulacak Ukrayna donanması için de bu gemilerden 2 tane inşa ediyor.

Malezya'nın Türkiye ile işbirliği korvet alımından ibaret olmayabilir. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Pakistan denizaltılarını modernize ettikleri gibi Malezya donanmasındaki denizaltıların retrofitine de talip olduklarını söylemişti. Aynı zamanda Kualu Lumpur yönetimi, kıyı güvenliğini sağlama konusunda çok sayıda devriye botuna ihtiyaç duyuyor.

İKMALSİZ 6 BİN 500 KİLOMETRE

Türkiye'nin sıfırdan tasarlayıp inşa ettiği ilk savaş gemisi grubu olan ADA sınıfı korvetler, sahip oldukları çarpıcı yeteneklerle göz dolduruyor. F-511 Heybeliada, F-512 Büyükada, F-513 Burgazada ve F-514 Kınalıada şeklinde borda numarası ve isimlerle hizmete giren gemiler, sonrasında uluslararası fuarlarda büyük ilgi gördü.

Özellikle denizaltı savunma harbi konusunda yetkinliği bulunan ADA sınıfı korvet, aynı zamanda hava savunma ve suüstü harbi görevlerini de başarıyla yerine getiriyor.

Komuta kontrol sistemi, sensörler ve silahlarıyla modern bir savaş gemisi olarak tasarlanan ADA korveti, 99,4 metre uzunlukta ve 14,4 metre genişlikte bulunuyor. Korvetin deplasman ağırlığı 2 bin 400 ton.

Su üstündeki azami hızı 55,5 km/s olan korvetler, 27,7 km/s ekonomik seyir hızı ile hareket ediyor. MİLGEM korveti, takviye yakıt gereksinimi duymadan yaklaşık 6 bin 500 kilometre yol alabiliyor.

MİLGEM ADA SINIFI KORVET ÖZELLİKLERİ

İşte MİLGEM ADA sınıfı korvet özelliklerinden öne çıkanlar:

Yüksek manevra kabiliyeti

Dayanıklılık stabilite

Titreşim azaltma, titreşim/darbe sönümleyici uygulamalar ve balistik koruma

Tüm temel harp türlerine ilişkin sensör ve silahh konfigürasyonu

Radar Kesit Alanı azaltıcı tasarım

Azaltılmış sualtı gürültüsü ve düşük manyetik iz

Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi

3 Arama ve Tespit Radarı

Elektro-Optik Takip Sistemi

Atış Kontrol Radarları

Seyir ve LPI Radarları

Elektronik Destek Sistemi

Kızılötesi İz Takip Sistemi

Chaff Decoy Atım Sistemi

Lazer İkaz Sistemi

Karinaya Monteli Sonar

Torpido Karıştırma/Aldatma Sistemi

Torpido Kovanları

Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Sistemi

2X12,7mm Stabilize Makineli Tüfek

Nokta Hava Savunma Sistemi

76mm Top

IFF Sistemi

Entegre Muharebe Sistemi

X-BAND Uydu Muharebe Sistemleri

Gemi Veri Dağıtım Sistemi

Gemi Bilgi Sistemi

Seyir Sistemleri

Sayısal Harita Görüntüleme Sistemi

106 personel için konforlu yaşam alanı

GÜLERYÜZ: İHTİYACA GÖRE MODİFİYE EDİLECEK

DSA-2024 Fuarı sırasında Malezya basınına demeç veren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, ADA sınıfı korvetlere ilişkin görüşmelerin Kuala Lumpur yönetimiyle 2 yıldır sorunsuz şekilde devam ettiğini söyledi.

"İnşallah yakın zamanda Malezya Savunma Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzalamayı umuyoruz" diyen Güleryüz, ADA sınıfı korvetin Malezya donanması ihtiyaçlarına göre modifiye edileceğini kaydetti.