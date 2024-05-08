Kraliyet donanması MİLGEM'i herkese ilan etti: Türkiye'den 8 gemi alacaklar!
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki DSA-2024 Fuarı'nda Kraliyet Donanması, ADA sınıfı MİLGEM korvet maketini sergiledi. Kardeş ülke Malezya, Türkiye'den 8 adet savaş gemisi alacak.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen savunma-havacılık fuarı DSA-2024, Türk şirketlerinin gövde gösterisine sahne oldu.
Fuarda Malezya Kraliyet Donanması standında sergilenen MİLGEM maketi ise bu ülkenin savaş gemileri konusunda Türkiye'yi tercih ettiğini bir kez daha ortaya koydu.
Malezya Deniz Kuvvetleri, DSA-2024 fuarında ADA sınıfı korvet maketini sergiledi. Kuala Lumpur yönetiminin LMS Batch-2 ihalesi kapsamında seçtiği MİLGEM korvetleri, İstanbul Tersanesi'ndeki Dizayn Proje Ofisi'nde tasarlanıp inşa edildikten sonra Türk donanmasında hizmete girmişti.
ADA KORVETLERİ MALEZYA'YA GÜÇ VERECEK
2011-2019 tarihleri arasında envantere katılan 4 adet ADA sınıfı korvet, inşa edilecek aynı tipte gemilerle Malezya'ya güç verecek. Malezya yönetimi, açılan ihalede Türk korvetlerinin seçildiğini 2023 yılı kasım ayında duyurmuş, Savunma Bakanı Muhammed Hasan 'devletten devlete' (G2G) anlaşmasıyla Türkiye'den 3+5 şeklinde toplamda 8 savaş gemisi tedarik edeceklerini söylemişti.
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STM ana yükleniciliğindeki proje kapsamında gemi üretimine ASFAT'a bağlı tersanelerin imza atması bekleniyor. Gemilerden ilk 3 tanesinin Türkiye'de üretimi, sonraki 5 geminin ise Türk mühendislerin desteğiyle Malezya'da inşası olasılıklar dahilinde.
PAKİSTAN VE UKRAYNA'YA İNŞA EDİLDİ
Halihazırda Türkiye, ADA sınıfı korvetlerden Pakistan'a 4 adet inşa etti. Gemilerden 2'si İstanbul Tersanesi'nde, diğer 2'si de Pakistan'ın Karaçi Tersanesi'nde yapıldı. Türk tersaneleri, sıfırdan kurulacak Ukrayna donanması için de bu gemilerden 2 tane inşa ediyor.
Malezya'nın Türkiye ile işbirliği korvet alımından ibaret olmayabilir. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Pakistan denizaltılarını modernize ettikleri gibi Malezya donanmasındaki denizaltıların retrofitine de talip olduklarını söylemişti. Aynı zamanda Kualu Lumpur yönetimi, kıyı güvenliğini sağlama konusunda çok sayıda devriye botuna ihtiyaç duyuyor.
İKMALSİZ 6 BİN 500 KİLOMETRE
Türkiye'nin sıfırdan tasarlayıp inşa ettiği ilk savaş gemisi grubu olan ADA sınıfı korvetler, sahip oldukları çarpıcı yeteneklerle göz dolduruyor. F-511 Heybeliada, F-512 Büyükada, F-513 Burgazada ve F-514 Kınalıada şeklinde borda numarası ve isimlerle hizmete giren gemiler, sonrasında uluslararası fuarlarda büyük ilgi gördü.
Özellikle denizaltı savunma harbi konusunda yetkinliği bulunan ADA sınıfı korvet, aynı zamanda hava savunma ve suüstü harbi görevlerini de başarıyla yerine getiriyor.
Komuta kontrol sistemi, sensörler ve silahlarıyla modern bir savaş gemisi olarak tasarlanan ADA korveti, 99,4 metre uzunlukta ve 14,4 metre genişlikte bulunuyor. Korvetin deplasman ağırlığı 2 bin 400 ton.
Su üstündeki azami hızı 55,5 km/s olan korvetler, 27,7 km/s ekonomik seyir hızı ile hareket ediyor. MİLGEM korveti, takviye yakıt gereksinimi duymadan yaklaşık 6 bin 500 kilometre yol alabiliyor.
MİLGEM ADA SINIFI KORVET ÖZELLİKLERİ
İşte MİLGEM ADA sınıfı korvet özelliklerinden öne çıkanlar:
Yüksek manevra kabiliyeti
Dayanıklılık stabilite
Titreşim azaltma, titreşim/darbe sönümleyici uygulamalar ve balistik koruma
Tüm temel harp türlerine ilişkin sensör ve silahh konfigürasyonu
Radar Kesit Alanı azaltıcı tasarım
Azaltılmış sualtı gürültüsü ve düşük manyetik iz
Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi
3 Arama ve Tespit Radarı
Elektro-Optik Takip Sistemi
Atış Kontrol Radarları
Seyir ve LPI Radarları
Elektronik Destek Sistemi
Kızılötesi İz Takip Sistemi
Chaff Decoy Atım Sistemi
Lazer İkaz Sistemi
Karinaya Monteli Sonar
Torpido Karıştırma/Aldatma Sistemi
Torpido Kovanları
Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Sistemi
2X12,7mm Stabilize Makineli Tüfek
Nokta Hava Savunma Sistemi
76mm Top
IFF Sistemi
Entegre Muharebe Sistemi
X-BAND Uydu Muharebe Sistemleri
Gemi Veri Dağıtım Sistemi
Gemi Bilgi Sistemi
Seyir Sistemleri
Sayısal Harita Görüntüleme Sistemi
106 personel için konforlu yaşam alanı
GÜLERYÜZ: İHTİYACA GÖRE MODİFİYE EDİLECEK
DSA-2024 Fuarı sırasında Malezya basınına demeç veren STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, ADA sınıfı korvetlere ilişkin görüşmelerin Kuala Lumpur yönetimiyle 2 yıldır sorunsuz şekilde devam ettiğini söyledi.
"İnşallah yakın zamanda Malezya Savunma Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzalamayı umuyoruz" diyen Güleryüz, ADA sınıfı korvetin Malezya donanması ihtiyaçlarına göre modifiye edileceğini kaydetti.
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