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O isim kadroda düşünülmüyor artık: Kazımcan bu kez komple gidiyor: Başakşehir devrede

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O isim kadroda düşünülmüyor artık: Kazımcan bu kez komple gidiyor: Başakşehir devrede

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor.

#1
Foto - O isim kadroda düşünülmüyor artık: Kazımcan bu kez komple gidiyor: Başakşehir devrede

Geçen sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Kazımcan Karataş, bu kez tapusuyla birlikte İstanbul ekibinin yolunu tutmak üzere...

#2
Foto - O isim kadroda düşünülmüyor artık: Kazımcan bu kez komple gidiyor: Başakşehir devrede

Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın sözleşmesi bu sezonun ardından bitecek. 23 yaşındaki sol bek, UEFA'ya bildirilen listede yer almamıştı. Süper Lig'de de fazla şans bulduğu söylenemez: 3 maç: 27 dakika 1.82 boyundaki futbolcunun ara transferde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

#3
Foto - O isim kadroda düşünülmüyor artık: Kazımcan bu kez komple gidiyor: Başakşehir devrede

Başakşehir, Kazımcan'ı geçen sezonun ikinci yarısında kiralamıştı. Bu kez tapusuyla birlikte kadrolarına katacakları öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, gerekli kolaylığı sağlayacak. 23 yaşındaki sol bek, daha fazla forma süresi istiyor. Ve bunu Cim-Bom'da yapamayacağı çok açık...

#4
Foto - O isim kadroda düşünülmüyor artık: Kazımcan bu kez komple gidiyor: Başakşehir devrede

Başakşehir'de Christopher Operi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sol bekte hamle zorunluluğu doğdu. İstanbul temsilcisi, Kazımcan'ın takımı da tanıması sebebiyle tekrar devreye girdi. Taraflar arasındaki temasların olumlu şekilde ilerlediği öğrenildi. Ayrılık için kış transfer dönemi bekleniyor.

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