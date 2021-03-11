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Dünya Kraliyet ailesinden 'ırkçılık' söylemlerine cevap
Dünya

Kraliyet ailesinden 'ırkçılık' söylemlerine cevap

Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın, Kraliyet ailesinin, çocuklarının beyaz tenli olmayacağından endişe duyduklarına dair yaptıkları açıklamalara bugün Prens William, “Irkçı bir aile değiliz” ifadesiyle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 22:28:00 -
Kraliyet ailesinden 'ırkçılık' söylemlerine cevap

Prens William, kardeşi Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın aileye yönelik ırkçılık suçlamalarına “Irkçı bir aile değiliz” ifadesiyle cevap verdi.

Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın aileye yönelik ırkçılık suçlamalarına Prens William’dan yanıt geldi.

Londra'nın doğusundaki okul ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Prens William, Prens Harry ile eşi Meghan'ın ses getiren röportajının ardından kardeşi ile henüz konuşmadığını ancak konuşmayı planladığını söyledi.

Kraliyet ailesi 'ırkçılık' söylemini inkar etti

Prens William, ırkçılık iddialarına ise “Biz kesinlikle ırkçı bir aile değiliz.” ifadeleriyle yanıt verdi.

Geçtiğimiz pazar akşamı Amerikalı sunucu Oprah Winfrey ile yayınlanan röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulunan Prens Harry ve Markle, oğullarının Prens unvanı alamadığını ve sarayda ırk sorunları yaşandığını ifade etmişti.

'Bebeğin koyu tenli olmasından endişeliler'

Meghan Markle "Kraliyet Ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." şeklinde konuşmuştu.

 

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Yorumlar

Mustafa

İnfilterede kız mı kalmamıştı?
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Ulvi

AvrupaNIN hastalığı bu zaten.Külahımıza anlat.Belki o inanır ırkçı olmadığınıza..
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