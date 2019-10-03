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Kraliyet ailesinde büyük çatlak! Veliaht prensin tahtı sallanıyor

Suudi Arabistan’ın son yıllarda yaşadığı olaylar, ABD kuklası Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a olan güveni sarstı. Aramco tesislerine düzenlenen saldırıyla sabır sınırları zorlanan Kraliyet ailesi içerisinde çatlak sesleri yükseliyor. Bazı aile üyeleri, Kral Selman bin Abdülaziz’in kardeşi Ahmed bin Abdülaziz’in tek çare olduğunu düşünüyor.

03 Ekim 2019 Perşembe 15:06
Kraliyet ailesinde büyük çatlak! Veliaht prensin tahtı sallanıyor

Suudi Arabistan’ın kraliyet ailesi ve iş elitleri, geçen ay ülkenin petrol devi Aramco’ya düzenlenen saldırının ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman yönetimine tepkilerini dile getirmeye başladı.

Reuters’te yer alan habere göre, yaklaşık 10 bin kişiden oluşan El Suud ailesi içerisinde Prens Muhammed’in ülkeye liderlik etme ve ülkeyi savunma noktasında yetersiz kaldığına ilişkin endişeler günbegün artış gösteriyor.

Suudi Arabistan’ın petrol devi Aramco’ya yönelik saldırıların savuşturulamamış olmasıyla bu endişelerin zirve yaptığını belirten kraliyet kaynaklarından biri, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Pek çok konuda kızgınlık ve kırgınlık yaşanıyor. Bir saldırıyı bile nasıl tespit edemediler ki?” sözlerini kullandı.

Yine aynı kaynak, elit çevrelerin Veliaht Prens Muhammed’e güveni kalmadığını söylerken, Reuters’in ulaştığı dört farklı kaynak da bu bilgiyi teyit etti.

"Babası yaşadığı sürece tehlike içinde değil"

Suudi Arabistan’ın son dönemlerde yaşadığı olaylara rağmen, Veliaht Prens Muhammed’in sadık destekçileri de bulunduğu bildirildi. Prens Muhammed’e sadık bir kaynak, şunları kaydetti:

“Son yaşanan olaylar, kendisini kişisel olarak etkilemeyecektir; çünkü bölgedeki İran etkisini durdurmak için elinden geleni yapıyor. Bu bir vatanseverlik meselesidir, bundan dolayı da (Prens Muhammed), en azından babası yaşadığı sürece, herhangi bir tehlike içerisinde değildir.”

"Çare prens Ahmed Bin Abdülaziz"

Kraliyet ailesinin üst düzey üyeleri ve Batılı diplomatlar, Kral Selman bin Abdülaziz sağ olduğu sürece aile içerisinde Prens Muhammed’e muhalif bir isim çıkmayacağını düşünüyor. Kral Selman’ın geleceğinden bağımsız olarak, mevcut iç güvenlik yapısı içerisinde Prens Muhammed’e meydan okumanın zorluğu dikkat çekiyor.

Bazı kraliyet ailesi üyeleri ise, Kral Selman’ın kardeşi 77 yaşındaki Prens Ahmed bin Abdülaziz’in tek potansiyel alternatif olduğu inancını taşıyor. Prens Ahmed’in aile üyelerinden, güvenlik birimlerinden ve bazı Batılı güçlerden de destek alabileceği düşünülüyor.

Kraliyet ailesiyle yakın ilişkileri olan bir iş insanı, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Herkes Prens Ahmed’in ne yapacağını takip ediyor. Kraliyet ailesi, kendilerini kurtarabilecek tek kişinin o olduğunu düşünüyor.” şeklinde konuştu.

Prens Ahmed, 2017 yılında toplanan Biat Konseyi’nde Veliaht Prens olarak Muhammed bin Selman’ın atanmasına karşı çıkan tek aile üyesiydi. Prens Ahmed’in Prens Muhammed’e meydan okuyup okumayacağına ilişkin henüz hiçbir işaret bulunmamasına karşın, Suudi elit çevreler “iş o noktaya geldiğinde harekete geçeceğini” düşünüyor.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:06
  1. Suudi Arabistan
  2. Muhammed bin Selman

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