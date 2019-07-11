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Kraliçelerini arayan arılar, ortalığı birbirine kattı

İrlanda'da Limerick şehrinde yerel bir kafe işleten kişinin büyük bir cesaret örneği göstererek, kraliçelerini arayan arıları kaydettiği görüntüler, sosyal medyada büyük yankı buldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:07
Kraliçelerini arayan arılar, ortalığı birbirine kattı

İrlanda’nın Limerick şehrinde yerel bir kafenin sahibi Angelina Brodziak tarafından görüntülenen arılar, şehirdeki insanların kaçışmalarına sebep oldu.

Arıların, yuvalarını terk eden kraliçelerini aradıkları belirtildi. Yılın bu zamanı arıların kraliçeyi bulmak için yuvalarından çıktıklarını söyleyen Brodziak, cesaretini topladığını ve kafeden çıkarak arıları kaydettiğini söyledi.

Brodziak İrlanda yerel basınına yaptığı açıklamada, "Kraliçe saksıda duruyordu ve sürünün geri kalanı onun peşinden geliyordu. Yüzlerce, belki de binlerce arı vardı. İnsanlar korkup kaçışmaya başladılar. Ancak onları rahatsız etmezseniz size zarar vermezler. Rahatsız ederseniz sizi sokabilirler" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:07
  1. Kraliçelerini arayan arılar
  2. ortalığı birbirine kattı
  3. Limerick Şehri
  4. İrlanda
  5. arı kolonisi

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