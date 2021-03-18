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Medya Kraliçeden Uyanış Büyük Selçuklu kararı
Medya

Kraliçeden Uyanış Büyük Selçuklu kararı

Malezya'da Kraliçe Tunku Azizah, Payitaht Abdülhamid, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman dizilerini çok yakından takip ettiğini söyleyerek yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 10:24:00 -
Kraliçeden Uyanış Büyük Selçuklu kararı

Malezya Kraliyet Sarayı Istana Negara'da gerçekleşen özel kabulde, Büyükelçi Kavakcı, Kraliçe Tunku Azizah'a Emine Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini iletti.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah da ziyaretin bir kısmına katılarak, Türkiye'ye selamlarını iletti.

Büyükelçilik heyetiyle sohbet eden Kraliçe Tunku Azizah, Türk dizilerini ve dizi karakterlerini yakından takip ettiğini, Osmanlı ve Türk tarihine büyük ilgi duyduğunu anlattı.

Daha sonra Büyükelçi Kavakcı, Emine Erdoğan'ın Malezya Kraliçesi Tunku Azizah'a Yeni Yıl vesilesiyle gönderdiği tebrik mektubu ve hediye paketini takdim etti.

Emine Erdoğan'ın mektubunu okuyan Kraliçe, Türkiye'den gelen hediyeler için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Kraliçe takip ettiği Türk dizilerini anlattı

Büyükelçi'nin onuruna verilen öğle yemeğiyle devam eden ziyarette, Kraliçe, Türk dizilerinden Payitaht Abdülhamid, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman dizilerini ilgiyle takip ettiğini belirterek, dizideki lider figürlerin ilham verici olduğunu vurguladı.

Osmanlı Devleti ve Johor Sultanlığı arasındaki, Sultan II. Abdülhamid'in Johor'a Sultanlığına gönderdiği Hatice Hanım'ın Sultan Ebubekir ile izdivacıyla derinleşen tarihi bağlara işaret eden Kraliçe, en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini kaydetti.

Ziyaret sonrası AA muhabirine konuşan Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, gönderdiği hediyelerden ötürü teşekkürlerini sunduğu Emine Erdoğan'a hitaben, "Sizinle en kısa zamanda Türkiye'de görüşmeyi umuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde çok güzel hatıralar yaşadıklarını aktaran Kraliçe, "Keşke daha fazla vakit geçirseydik. Türkiye'ye en kısa zamanda gitmek istiyorum. Majesteleri Kralımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Hanımefendi'ye selamlarını iletiyor." diye konuştu.

"Türkiye'ye ziyaret için davetimizi kendilerine bir kez daha ilettim"

Büyükelçi Kavakcı, ziyaretin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Kraliçe'nin misafirperverliğinden son derece memnun kaldığını belirterek, "Sayın Hanımefendi'nin hediyeleri olan ve kültürümüzde sevgi, güzellik, şifa, huzur sembolü gül çiçeğinden üretilmiş gül suyunu, yağını ve kolonyasını gül kokusundan istifade edilerek Majesteleri Kral ve Kraliçe'nin kullanımı için özel dikilen maskeleri elden takdim ettik." ifadesini kullandı.

Kral ve Kraliçe'nin geçen sene planlanan Türkiye ziyaretinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleşemediğini hatırlatan Kavakcı, "Türkiye'ye ziyaret için davetimizi kendilerine bir kez daha ilettim. Bölgelerinde iki önemli güç olan Malezya ve Türkiye'nin dostluğunun ileriye taşınmasında her türlü gayreti sarf etmeye hazır olduğumuzun da bir kez daha altını çizmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

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