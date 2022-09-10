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Dünya Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni için tarih açıklandı
Dünya

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni için tarih açıklandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze töreninin 19 Eylül'de yapılacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 21:08:00 - 2022-09-10 21:19:41
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni için tarih açıklandı

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in dün hayatını kaybetmesinin ardından cenaze töreninin tarihi belli oldu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe'nin cenaze töreni, yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de başlayacak. Elizabeth'in naaşı, pazar günü İskoç malikanesinden ayrılarak başkent Edinburgh'a götürülecek. Cenaze, salı günü ise Londra'ya götürülecek ve 19 Eylül'de yapılacak olan cenaze törenine kadar Buckingham Sarayı'nda kalacak.

Cenaze töreninin gerçekleştirileceği 19 Eylül, Birleşik Krallık’ta resmi tatil olacak.

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