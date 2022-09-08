Kraliçe II. Elizabeth öldü taht oğlu Charles'a kaldı! Yeni Kral'dan ilk açıklama

Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Galler Prensi Charles, Kral olarak yaptığı ilk açıklamada, "Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır" dedi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle bugün öğlen saatlerinde tıbbi gözetim altına alınmasının ardından hayatını kaybetti.

Galler Prensi Charles kral oldu

Buckingham Sarayı tarafından yapılan, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eş bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya dönecek" açıklamasıyla duyurulan ölüm haberinin ardından tahta geçen Galler Prensi Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası Kral olarak ilk açıklamasını yaptı.

Charles'den ilk açıklama

Kral 3. Charles tarafından yapılan açıklamada, "Canım annem, Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Aziz bir hükümdar ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz. Kaybının ülkede, krallıklarda, Milletler Topluluğu'nda ve dünyanın her yerinde sayısız insan tarafından derinden hissedileceğini biliyorum. Bu yas ve değişim döneminde, ailem ve ben, Kraliçe'nin bu kadar geniş çapta gördüğü saygı ve derin sevgi konusundaki bilgimiz sayesinde teselli ve destek olacağız" ifadelerini kullandı.