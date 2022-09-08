  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HDP Demirta’ın sözlerini önce paylaştı sonra panikle geri sildi! Demirtaş yeni açıklama yaptı

Tayvan duyurdu! Ada çevresinde görüldü

Menfaatler çatıştı, kavga başladı!

Allah kimseyi bunlar gibi şaşı yapmasın! DEVA’lı Karlıtekin’e göre enerji desteği fakirden zengine gelir transferi

Konut fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama! Ev fiyatları düşecek mi? O tarihi işaret etti

Millet İttifakı dağılıyor mu? CHP'nin açıklamasına tepki gösteren Akşener'e HDP'den çok sert cevap

Avrupa'da enerji krizi sürüyor! O ülkede 200 yüzme havuzu kapanabilir

NATO'ya gönderilen gizli belgeler çalındı!

Kavgada söylenmeyecek sözler! İsmail Müftüoğlu, Abdullah Gül'e demedik şey bırakmadı!

Dünya rotayı Türkiye'ye kırdı! İHBİR Başkanı: Talebe yetişemiyoruz
Dünya Kraliçe II. Elizabeth öldü taht oğlu Charles'a kaldı! Yeni Kral'dan ilk açıklama
Dünya

Kraliçe II. Elizabeth öldü taht oğlu Charles'a kaldı! Yeni Kral'dan ilk açıklama

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta oğlu Galler Prensi Charles geldi. Charles ilk açıklamasında, "Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 22:52:00 -
Kraliçe II. Elizabeth öldü taht oğlu Charles'a kaldı! Yeni Kral'dan ilk açıklama

Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Galler Prensi Charles, Kral olarak yaptığı ilk açıklamada, "Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır" dedi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle bugün öğlen saatlerinde tıbbi gözetim altına alınmasının ardından hayatını kaybetti.

Galler Prensi Charles kral oldu

 

Buckingham Sarayı tarafından yapılan, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eş bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya dönecek" açıklamasıyla duyurulan ölüm haberinin ardından tahta geçen Galler Prensi Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası Kral olarak ilk açıklamasını yaptı.

Charles'den ilk açıklama

 

Kral 3. Charles tarafından yapılan açıklamada, "Canım annem, Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Aziz bir hükümdar ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz. Kaybının ülkede, krallıklarda, Milletler Topluluğu'nda ve dünyanın her yerinde sayısız insan tarafından derinden hissedileceğini biliyorum. Bu yas ve değişim döneminde, ailem ve ben, Kraliçe'nin bu kadar geniş çapta gördüğü saygı ve derin sevgi konusundaki bilgimiz sayesinde teselli ve destek olacağız" ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23