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Kraliçe Elizabeth ölecek mi? İngilizler cenazesini kaldırdı!

Birleşik Krallık'ın 92 yaşındaki kraliçesi Elizabeth'in cenaze töreninin provası yapıldı. Prova kararının geçtiğimiz günlerde Kraliçe'nin rahatsızlanmasının ardından alındığı belirtildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:58
Kraliçe Elizabeth ölecek mi? İngilizler cenazesini kaldırdı!

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmesi durumunda yapılacak cenaze töreninin provası yapıldı. Cenaze töreni provalarına üst düzey bakanlar da katıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi´nin haberlerine göre, 92 yaşındaki Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklandıktan bir gün sonra "London Bridge" adı verilen plan uygulanacak.

BAKANLAR DA KATILDI

Bu plan çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi. Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe'nin ölümünün ardından Başbakan Theresa May´in ulusa sesleneceği ve 10 gün yas ilan edileceği ifade edildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC de, 92 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth´in ölmesi durumunda yapacağı yayının provalarına daha önceden başlamıştı.

BBC'NİN PROVALARI

BBC Gazetecilik Akademisi´nde yürütülen hazırlıklarda, çalışanlara Kraliçe 2. Elizabeth´in cenaze töreninde spikerlerin giyeceği kıyafetlerden verecekleri bilgilere ve kanalın yayın akışının nasıl olacağına kadar her türlü detay öğretildiği ifade edildi.

BBC´nin deneyimli sunucularından Huw Edwards ve Nicholas Witchell´in Kraliçe´nin ölümünü sundukları varsayımsal videolar, çalışanlara izletildi. BBC, Kraliçe´nin ölüm ilanından sonra ulusal marşı yayınlayacak, akabinde tüm kanallarının arka fonuna Kraliçe´nin fotoğrafını koyacak.

63 YILDIR KRALİÇE

Birleşik Krallık'ın en uzun süredir tahtta bulunan monarkı olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 92. yaş gününü Nisan ayında kutlanmıştı.

63 yıldır tahtta bulunan Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü dolayısıyla ülke genelinde ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde etkinlikler düzenlendi.

Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere iki kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da doğdu. Elizabeth, 6 Şubat 1952'de kraliçe olurken, Birleşik Krallık tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:58
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YORUM YAZ

  • 67 yildir tahtta67 yildir tahtta1 sa önce
    iblis 67 yildir tahtta oturuyor. bizim saltanati dagitan tescilli pic ve de hirsiz ingliz simdide 15 yildir iktidarda olan rte 'diktator' diye havliyor
  • Yusuf ZiyaYusuf Ziya58 dk önce
    soyları kurusun
  • mervemerve44 dk önce
    kusura bakmayın ama böyle manşete ancak şöyle cevap veririm. ELBET BİR GÜN HERKES ÖLECEK :::)))
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