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Dünya Kraliçe 2. Elizabeth'in mezar fotoğrafını paylaştılar
Dünya

Kraliçe 2. Elizabeth'in mezar fotoğrafını paylaştılar

Buckingham Sarayı, 19 Eylül'de birçok ülke liderinin katılımıyla defnedilen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in mezarlığının fotoğrafını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 11:42:00 - 2022-09-25 12:00:49
Kraliçe 2. Elizabeth'in mezar fotoğrafını paylaştılar

Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth'in mezarlığının fotoğrafını paylaştı. 

Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth’in mezarının fotoğrafını paylaştı. Windsor Kalesi’ndeki şapelde yer alan mezarlıkta Kraliçe Elizabeth’in ebeveynlerinin ve eşi Prens Philip’in isimleri yer alıyor.

Mezar taşında yer alan isimler

Belçika’dan getirilen mezar taşı, babası Kral 6. George tarafından yapılırken, üzerindeki ilk iki satırda “George VI 1895-1952 / Elizabeth 1900-2002″ yazıyor. Bu isimlerin ardından bir yıldız yer alırken sonraki iki satırda ise “Elizabeth II 1926-2022 / Philip 1921-2021″ ifadeleri yer alıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth’in kız kardeşi Prenses Margaret’ın da mezarlığı Londra’nın batısındaki Windsor Kalesi’ndeki şapelde yer alıyor.

70 yıl tahtta oturan Kraliçe 2. Elizabeth 8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde yaşamını yitirmiş ve yerine oğlu Charles geçmişti..

 

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